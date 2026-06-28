Jelentősen megdrágul a budapesti parkolás szerdától

A díjemelésről a Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben döntött, a végrehajtást elhalasztották, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központnak fejlesztenie kellett a BudapestGO applikáció parkolásra alkalmas verzióját. A budapesti parkolási zónák életében új díjszámítási fejezet kezdődik.

A budapesti parkolás jelenlegi díjai

Fotó: BKK

Ezek a díjak lesznek a budapesti parkolási zónákban

A zóna: 600 forint helyett 800 forint óránként, munkanapokon 8 és 22 óra között;

B zóna: 450 forint helyett 600 forint, este 8-ig;

C zóna: 300 forint helyett 400 forint;

D zóna: 200 forint helyett 300 forint – a C és D zónában egyaránt reggel 8 és délután 18 óra között.

A tervek szerint

25 százalékos kedvezmény járhat a BudapestGO-n keresztül fizetőknek, a BKK havi bérletet vásárlóknak,

viszont az elektromos autók egy része elbúcsúzhat az ingyenes parkolástól

és a nehezebb gépjárművek drágábban fognak parkolni.

Kiemelt területek a városban, ahol hétvégén is fizetni kell

Budapesten néhány kiemelt helyen, védett övezetekben a zónás rendszertől eltérő parkolási díjak és szabályok vannak érvényben, ilyen például:

A Budai Várnegyedben a hét minden napján egész nap díjköteles a parkolás.

A Margitszigeten szintén mindennap és minden órában fizetős a parkolás. Itt is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a Várnegyedben.

A rendelettervezet nemzetközi példák alapján

a jelentős saját tömeggel rendelkező személygépkocsik esetében magasabb, kétszeres várakozási díj megfizetését írta elő.

Az automaták eltűnése komoly spórolást hoz a fővárosnak, az új szabály pedig jelentős bevételnövekedést.