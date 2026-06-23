Őrizetbe vették és kihallgatták Bús Balázst az NKA-ügy miatt

A NAV kedden hat embert vett őrizetbe a több mint 17 milliárd forintot érintő kulturális támogatási ügy nyomozásában. Az érintettek között van Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke is. Az NKA-ban betöltött pozíciójáról a támogatási ügy nyilvánosságra kerülését követően mondott le.

A hatóságok hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezték Bús Balázs letartóztatását (Forrás: Youtube/képernyőkép)

A hatóságok hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezték letartóztatását

– számolt be az Index. Védője, Papp Gábor közlése szerint ügyfele részletes vallomást tett a nyomozóknak.