Ismét Budapesten oktathat a CEU

„A CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni” – mondta Rév István, a CEU Történelem tanszékének professzora a Klubrádiónak. Elmondása szerint a hatósági engedélyek megadása után indulhat újra a teljes értékű oktatás.
Az intézmény ugyanakkor az elmúlt hét évben sem tűnt el teljesen Budapestről. Különböző nemzetközi programokat működtetett, köztük az ukrán, a nyugat-balkáni, a fehérorosz és a grúz „láthatatlan egyetemeket”, szeptembertől globális program is indul és ősztől ismét megjelennek a hagyományos, nyilvános egyetemi képzések is.
Rév István a Klubrádiónak arról is beszélt, hogy a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti intézményegységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A kérelmet csak 2026. április 28-án bírálta el kedvezően az Oktatási Hivatal. Emellett a hivatal engedélyezte azt is, hogy harmadik országból jövő kutatókat hívjanak meg, akik vízummal hosszabb időt tölthetnek Magyarországon.
Soros György egyeteme és a felsőoktatási törvény
Mint ismert, a Közép-európai Egyetem (CEU) 1991-ben jött létre Budapesten, alapítója Soros György volt. Az intézmény amerikai és magyar akkreditációval működött, nemzetközileg elismert mester- és doktori képzéseket kínált. A konfliktus 2017-ben kezdődött, amikor a Fidesz-kormány módosította a felsőoktatási törvényt. A törvénymódosítás két kulcsfontosságú feltételt írt elő:
- az Európai Unión kívüli egyetemeknek a származási országukban is tényleges oktatási tevékenységet kellett folytatniuk;
- működésükhöz Magyarország és az adott állam közötti nemzetközi megállapodásra is szükség volt.
A CEU teljesítette az első feltételt: New York államban oktatási programot indított. A második feltétel azonban nem valósult meg, mert a magyar kormány nem írta alá a már előkészített megállapodást New York állammal. 2018 végén a CEU bejelentette, hogy amerikai akkreditációjú képzéseit kénytelen Bécsbe költöztetni, mivel Budapesten már nem tudja jogszerűen folytatni azokat. A magyarországi campus ugyanakkor nem zárt be teljesen: kutatási tevékenység, konferenciák, valamint egyes – diplomát nem adó – oktatási programok tovább működtek.
Érdekesség, hogy Bódis Krisztának, a Tisza-kormány társadalompolitikáért felelős kormánybiztosának a stábjában is van egy személy, aki ezen az egyetemen végzett. Bódis Kriszta felöltött egy fotót, amelyen többek között Zanin Éva látható, aki májusban csatlakozott Bódis csapatához. Előtte nagy multinacionális vállalatoknál dolgozott és a CEU-n Gender Studies (társadalmi nemek tanulmányozása) szakon szerzett mesterdiplomát. Zanin egyik legérdekesebb szereplése az volt, amikor Lakatos Márk stylistal beszélgetett a Fast Fashion árnyoldalairól.