Ismét Budapesten oktathat a CEU

„A CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni” – mondta Rév István, a CEU Történelem tanszékének professzora a Klubrádiónak. Elmondása szerint a hatósági engedélyek megadása után indulhat újra a teljes értékű oktatás.

Az intézmény ugyanakkor az elmúlt hét évben sem tűnt el teljesen Budapestről. Különböző nemzetközi programokat működtetett, köztük az ukrán, a nyugat-balkáni, a fehérorosz és a grúz „láthatatlan egyetemeket”, szeptembertől globális program is indul és ősztől ismét megjelennek a hagyományos, nyilvános egyetemi képzések is.

Rév István a Klubrádiónak arról is beszélt, hogy a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti intézményegységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A kérelmet csak 2026. április 28-án bírálta el kedvezően az Oktatási Hivatal. Emellett a hivatal engedélyezte azt is, hogy harmadik országból jövő kutatókat hívjanak meg, akik vízummal hosszabb időt tölthetnek Magyarországon.

Soros György egyeteme és a felsőoktatási törvény

Mint ismert, a Közép-európai Egyetem (CEU) 1991-ben jött létre Budapesten, alapítója Soros György volt. Az intézmény amerikai és magyar akkreditációval működött, nemzetközileg elismert mester- és doktori képzéseket kínált. A konfliktus 2017-ben kezdődött, amikor a Fidesz-kormány módosította a felsőoktatási törvényt. A törvénymódosítás két kulcsfontosságú feltételt írt elő:

az Európai Unión kívüli egyetemeknek a származási országukban is tényleges oktatási tevékenységet kellett folytatniuk; működésükhöz Magyarország és az adott állam közötti nemzetközi megállapodásra is szükség volt.

A CEU teljesítette az első feltételt: New York államban oktatási programot indított. A második feltétel azonban nem valósult meg, mert a magyar kormány nem írta alá a már előkészített megállapodást New York állammal. 2018 végén a CEU bejelentette, hogy amerikai akkreditációjú képzéseit kénytelen Bécsbe költöztetni, mivel Budapesten már nem tudja jogszerűen folytatni azokat. A magyarországi campus ugyanakkor nem zárt be teljesen: kutatási tevékenység, konferenciák, valamint egyes – diplomát nem adó – oktatási programok tovább működtek.