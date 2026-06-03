Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének új elnökévé

Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) szerdai közgyűlésén: a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy kétmillió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel.

Fotó: Cser-Palkovics András közösségi oldala

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre.

Cser-Palkovics András a közösségi oldalán – megköszönve kollégái bizalmát – azt írta, hogy:

Óriási megtiszteltetés ez számomra és még nagyobb felelősség, amit lelkiismeretesen kívánok teljesíteni, támaszkodva minden polgármester kollégám tudására.

Elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket.

Az erős nemzet és a települések viszonya

Vállalásai között említette, hogy

világnézeti, pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében.

Megjegyezte, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal mindenkor, minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára. Az új elnök jelezte, hogy sok a teendő, hiszen „az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra”. Kiemelte:

erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül.

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.

A leköszönő elnök, Szita Károly közösségi oldalán azt írta,

maga javasolta az új struktúrát, amelyben az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviseli majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy „az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudjuk képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit”.

Megjegyezte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében, és büszkeségnek nevezte, hogy polgármester kollégáival az elmúlt években mindig képesek voltak pártpolitikán felülemelkedve olyan döntéseket hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.