Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök állítása szerint arra fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változatot támogassák, valamint csupán pár napos társadalmi egyeztetést is ígért a kormányfő, amely után tovább szigorodhatnak a javaslatok.

Csak pár napos társadalmi egyeztetés lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról Fotó: Hatlaczki Balázs

Bár a Tisza-kormány ezen lépése arra alkalmas, hogy a közbeszédben tartsa az előző kormányzatnak ígért megtorlás eszközét, – ezzel összetartva a párt színes szavazótáborát –, azonban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal csak valamikor ősszel alakulhat meg. Ahogyan korábban már megírtuk, a Tisza-kormány képviselői mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a kampányban központi szerepet kapó hivatalról szóló javaslatot, előtte rövid társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet. A miniszterelnök azt állította, nagyon sok észrevételt kaptak a javaslatra, ami csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé. Mint mondta, reményei szerint szeptember elején már fel tud majd állni a hivatal.

Korábban Magyar Péter azt ígérte, hogy már jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek hivatalról szóló jogszabályokat, ezt azonban nem teljesítik.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig közölte, hogy jövő hét hétfőre és keddre is, azaz június 22-re és 23-ra is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta. A miniszter hét olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint ahhoz, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. A felsorolt törvényjavaslatok között szerepel

a médiatörvény,

a felsőoktatási,

családügyi és kulturális tárgyú javaslatok,

a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat

és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is.

Külön érdekesség a kormányfő bejegyzésével kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ez is a korábbi ígéretével megy szembe, mégis egy újabb Fideszre mutogatással kezdődik. Magyar Péter szerint „a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák” túl korán örültek. Egy korábban a lapunknak nyilatkozó elemző szerint az ilyen és ehhez hasonló retorikai elemek vagy az olyan döntések, mint a lex Orbán azért fontos a Tisza Párt számára, hogy egybetartása a szavazóbázisát, ugyanis az rendkívül színes. A megkérdezett elemző arra is rámutatott, hogy ezeket az embereket az Orbán Viktor-ellenesség hozta össze,