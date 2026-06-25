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Czunyiné reagált az Origó cikkére: dilettáns a minisztérium

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A fideszes politikus szerint már a kormányváltással megszűntek azok a pozíció, amelyeknél a felmentéséről csak most jelent meg a Magyar Közlönyben a határozat. Inkompetens és dilettáns a minisztérium, hogy csak most és így léptek – tette hozzá.
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czunyinémagyar közlönyorigo

Mint arról az Origo beszámolt, a miniszterelnöknek a friss Magyar Közlönyben megjelent határozata alapján megszűnik Czunyiné Bertalan Juditnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságában, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságában betöltött elnöki tisztsége, feladatát a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár veszi át.

A politikus erre reagáló bejegyzését úgy kezdte: „Régen nevettem ilyen jóízűen, mint ezen a címen, amit az Origo bírt adni egy a Magyar Közlönyben megjelent határozatot szemlézve. Arról lenne érdemes írnia az online portálnak, ami a valóság. Pitiáner, gyermeteg az értelmezésük...” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy megírtuk azt, ami a Magyar Közlönyben szerepelt: a miniszterelnök a két tisztségéből június 24-i hatállyal mentette fel őt, utódját pedig a mai nappal nevezte ki.  

Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet a segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás.
Czunyiné dr. Bertalan Judit
Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Czunyiné kitért rá: „Az államtitkári megbízatásom az új kormány megalakulásával (2026.05.13.) ex lege megszűnt, így minden ehhez kapcsolódó más megbízásom is. A közlönyben egy pro forma határozat jelent meg, némi fáziskéséssel. Némi... Egy szimpla adminisztratív határozat, igazgatási rutinnak kellene lennie. Kellett volna...”

Hozzátette: „dilettáns és inkompetens a minisztérium is, mert nem ez az egyetlen dolog, amit bő másfél hónap kormányzás után vesznek észre, hogy tenni kellene valamit.”

 

Nagy a csend a Magyar Falu Program folyamatban lévő pályázatairól

A kormányzati teljesítménnyel kapcsolatban megjegyezte, 

a minisztériumnál ugyanakkor nagy a csend a Magyar Falu Program folyamatban lévő pályázatairól, a benyújtott kérelmekről és sok más, a kis önkormányzatok számára fontos döntésről. Inkompetencia, arrogancia és bosszú. Ez maradt. Meg a filmforgatás és a látványpékség.”

 

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