Czunyiné reagált az Origó cikkére: dilettáns a minisztérium

Mint arról az Origo beszámolt, a miniszterelnöknek a friss Magyar Közlönyben megjelent határozata alapján megszűnik Czunyiné Bertalan Juditnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságában, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságában betöltött elnöki tisztsége, feladatát a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár veszi át.

A politikus erre reagáló bejegyzését úgy kezdte: „Régen nevettem ilyen jóízűen, mint ezen a címen, amit az Origo bírt adni egy a Magyar Közlönyben megjelent határozatot szemlézve. Arról lenne érdemes írnia az online portálnak, ami a valóság. Pitiáner, gyermeteg az értelmezésük...” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy megírtuk azt, ami a Magyar Közlönyben szerepelt: a miniszterelnök a két tisztségéből június 24-i hatállyal mentette fel őt, utódját pedig a mai nappal nevezte ki.