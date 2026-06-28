Czunyiné: Gyakorlatilag az ÁVH-t hozza létre Magyar Péter

Czunyiné Bertalan Judit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot értékelte vasárnapi Facebook bejegyzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat nem pusztán politikusokat érinthet, valamint arról is írt, hogy a hivatal rendkívül széles jogosítványokat kapna, gyakorlatilag a kommunista ÁVH jogait néhol túl is szárnyalhatja.

Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás.

Fotó: Facebook/Czunyiné dr. Bertalan Judit

A fideszes politikus felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Péter által megálmodott intézmény nem csak politikusokat érinthet, hanem szélesebb körben

magánszemélyeket,

vállalkozókat, alvállalkozókat,

állami megrendelések teljesítőit,

támogatások vagy kedvezményes hitelek kedvezményezettjeit,

földbérlőket,

civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat

és sportegyesületeket is.

Ráadásul ezekhez a vizsgálatokhoz rendkívül széles jogosítványokat kapna a hivatal

vizsgálhatná a magánlakásokat, irodákat, szerződéseket, papíralapú és elektronikus iratokat, valamint akár a teljes gazdálkodást is.

Czunyiné szerint különösen aggályos, hogy a vizsgálat nem hatósági eljárásként jelenne meg, ezért szerinte nem biztosítana megfelelő eljárási garanciákat, jogorvoslati lehetőséget vagy bírósági kontrollt. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy büntetőeljárásokat is indíthat, titkos információgyűjtést alkalmazhat, továbbá

a hivatal a nyomozásban és a vádképviseletben is szerepet kaphatna.

Ez a hatáskör-koncentráció a jogállami garanciák gyengüléséhez vezethet

Ezen hatáskör koncentráció alapján

az ártatlanság vélelme,

a védelemhez,

a jogorvoslathoz,

és a tisztességes eljáráshoz való jog sérülhetnek.

Czunyiné fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tervezett hivatal több helyen az Államvédelmi Hatósághoz hasonlatos és attól tart, hogy

besúgóhálózat, koncepciós eljárások, politikai célú megfigyelések és államosítások eszközévé válhat.

Szerinte a nyomozás során a jogorvoslat teljesen formálissá válik, hiszen az ügyészi jogosítványokat is maga gyakorolja, azaz a saját intézkedése elleni panaszt maga bírálja el

ilyen joga még az Államvédelmi Hatóságnak sem volt"

– tette hozzá.