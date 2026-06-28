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czunyiné

Czunyiné: Gyakorlatilag az ÁVH-t hozza létre Magyar Péter

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A politikus a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal megalakításával úgy látja, a jogállami kockázat mellett a nemzetgazdasági kockázat is megjelenik. Czunyiné szerint a hivatal a Tisza Párt ökle akar lenni, olyan jogosítványokat kaphat, amit még az egykori kommunizmusban sem adtak.
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czunyinénemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalávh

Czunyiné Bertalan Judit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot értékelte vasárnapi Facebook bejegyzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat nem pusztán politikusokat érinthet, valamint arról is írt, hogy a hivatal rendkívül széles jogosítványokat kapna, gyakorlatilag a kommunista ÁVH jogait néhol túl is szárnyalhatja.

Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet a segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás.
Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás.
Fotó: Facebook/Czunyiné dr. Bertalan Judit

A fideszes politikus felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Péter által megálmodott intézmény nem csak politikusokat érinthet, hanem szélesebb körben

  • magánszemélyeket,
  • vállalkozókat, alvállalkozókat,
  • állami megrendelések teljesítőit,
  • támogatások vagy kedvezményes hitelek kedvezményezettjeit,
  • földbérlőket,
  • civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat
  • és sportegyesületeket is.

Ráadásul ezekhez a vizsgálatokhoz rendkívül széles jogosítványokat kapna a hivatal

 vizsgálhatná a magánlakásokat, irodákat, szerződéseket, papíralapú és elektronikus iratokat, valamint akár a teljes gazdálkodást is.

Czunyiné szerint különösen aggályos, hogy a vizsgálat nem hatósági eljárásként jelenne meg, ezért szerinte nem biztosítana megfelelő eljárási garanciákat, jogorvoslati lehetőséget vagy bírósági kontrollt. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy büntetőeljárásokat is indíthat, titkos információgyűjtést alkalmazhat, továbbá

a hivatal a nyomozásban és a vádképviseletben is szerepet kaphatna.

Ez a hatáskör-koncentráció a jogállami garanciák gyengüléséhez vezethet

Ezen hatáskör koncentráció alapján

  • az ártatlanság vélelme,
  • a védelemhez,
  • a jogorvoslathoz,
  • és a tisztességes eljáráshoz való jog sérülhetnek.

Czunyiné fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tervezett hivatal több helyen az Államvédelmi Hatósághoz hasonlatos és attól tart, hogy

besúgóhálózat, koncepciós eljárások, politikai célú megfigyelések és államosítások eszközévé válhat.

Szerinte a nyomozás során a jogorvoslat teljesen formálissá válik, hiszen az ügyészi jogosítványokat is maga gyakorolja, azaz a saját intézkedése elleni panaszt maga bírálja el

ilyen joga még az Államvédelmi Hatóságnak sem volt"

– tette hozzá.

A politikus rámutatott arra is, hogy a törvénytervezet túl tág közvagyon-fogalmat alkalmaz, időbeli korlát nélkül engedhetne vizsgálatokat, és akár évtizedekre visszamenő ügyeket is érinthetne, továbbá

a jogállami kockázata mellett súlyos gazdasági következményei lehetnek, mert elbizonytalaníthatja azokat a magán- és gazdasági szereplőket, akik az állammal szerződnének, támogatást vennének igénybe vagy közbeszerzésben működnének közre.

 

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