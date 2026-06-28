Czunyiné: Gyakorlatilag az ÁVH-t hozza létre Magyar Péter

Czunyiné Bertalan Judit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot értékelte vasárnapi Facebook bejegyzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat nem pusztán politikusokat érinthet, valamint arról is írt, hogy a hivatal rendkívül széles jogosítványokat kapna, gyakorlatilag a kommunista ÁVH jogait néhol túl is szárnyalhatja.
A fideszes politikus felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Péter által megálmodott intézmény nem csak politikusokat érinthet, hanem szélesebb körben
- magánszemélyeket,
- vállalkozókat, alvállalkozókat,
- állami megrendelések teljesítőit,
- támogatások vagy kedvezményes hitelek kedvezményezettjeit,
- földbérlőket,
- civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat
- és sportegyesületeket is.
Ráadásul ezekhez a vizsgálatokhoz rendkívül széles jogosítványokat kapna a hivatal
vizsgálhatná a magánlakásokat, irodákat, szerződéseket, papíralapú és elektronikus iratokat, valamint akár a teljes gazdálkodást is.
Czunyiné szerint különösen aggályos, hogy a vizsgálat nem hatósági eljárásként jelenne meg, ezért szerinte nem biztosítana megfelelő eljárási garanciákat, jogorvoslati lehetőséget vagy bírósági kontrollt. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy büntetőeljárásokat is indíthat, titkos információgyűjtést alkalmazhat, továbbá
a hivatal a nyomozásban és a vádképviseletben is szerepet kaphatna.
Ez a hatáskör-koncentráció a jogállami garanciák gyengüléséhez vezethet
Ezen hatáskör koncentráció alapján
- az ártatlanság vélelme,
- a védelemhez,
- a jogorvoslathoz,
- és a tisztességes eljáráshoz való jog sérülhetnek.
Czunyiné fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tervezett hivatal több helyen az Államvédelmi Hatósághoz hasonlatos és attól tart, hogy
besúgóhálózat, koncepciós eljárások, politikai célú megfigyelések és államosítások eszközévé válhat.
Szerinte a nyomozás során a jogorvoslat teljesen formálissá válik, hiszen az ügyészi jogosítványokat is maga gyakorolja, azaz a saját intézkedése elleni panaszt maga bírálja el
ilyen joga még az Államvédelmi Hatóságnak sem volt"
– tette hozzá.
A politikus rámutatott arra is, hogy a törvénytervezet túl tág közvagyon-fogalmat alkalmaz, időbeli korlát nélkül engedhetne vizsgálatokat, és akár évtizedekre visszamenő ügyeket is érinthetne, továbbá
a jogállami kockázata mellett súlyos gazdasági következményei lehetnek, mert elbizonytalaníthatja azokat a magán- és gazdasági szereplőket, akik az állammal szerződnének, támogatást vennének igénybe vagy közbeszerzésben működnének közre.