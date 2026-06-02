Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Demeter Szilárd

Az elmúlt években a kulturális intézményrendszer egyik legbefolyásosabb szereplőjének számító vezető június 1-jei hatállyal mondott le az igazgatótanács elnöki posztjáról. Demeter Szilárd az elmúlt években a kulturális intézményrendszer átalakításának egyik meghatározó alakja volt.
Távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről Demeter Szilárd. Az elmúlt években a kulturális intézményrendszer egyik legbefolyásosabb szereplőjének számító vezető június 1-jei hatállyal mondott le az igazgatótanács elnöki posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy a jövőben nem kíván az ügynökség operatív működésével foglalkozni – írta az Index kedden.

Demeter Szilárd a Köztér műsorában
Fotó: Képernyőkép / youtube.com/@kozterhungary

Demeter Szilárd meghatározó alak volt a kulturális intézményrendszer átalakításában

A Petőfi Irodalmi Múzeum egykori igazgatója az elmúlt években a kulturális intézményrendszer átalakításának egyik meghatározó alakja volt, több jelentős kulturális szervezet is az irányítása alá került. Tavaly ősszel lemondott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről, azóta egy hosszú távú kulturális stratégia kidolgozásán dolgozott.

Demeter Szilárd ugyanakkor megtartja elnöki tisztségét a Petőfi Kulturális Ügynökséget felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány (MKA) kuratóriumában. Ennek a pozíciónak a jövője azonban bizonytalan, az új kormányzati tervek szerint ugyanis a közérdekű alapítványok egy részét – az egyetemeket fenntartók kivételével – megszüntethetik.

Demeter Szilárd erre reagálva elmondta, arra készül, hogy az MKA is megszűnhet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az alapítvány vagyonára vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és azt rendezett módon kell átadni az új kezelőnek.

 

 

