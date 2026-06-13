Deutsch Tamás elmondta őszinte véleményét a Tisza pártelitjéről

– 1987-ben ismertem meg Orbán Viktort – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője A tanú című filmre utalva. Szerinte nem sejthették, hogy egy évvel később megalapítják a Fideszt, legyőzik a kommunistákat, hazazavarják a szovjet csapatokat és visszaállítják Magyarország szuverenitását. – A rendszerváltoztatás az volt, nem az, ami április 12-én történt – tette hozzá.

Deutsch Tamás igen határozott véleményt fogalmazott meg a Tisza pártelitjéről

Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztõség

Ismert, szombaton tartották a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelölte a következő időszak politikai irányvonalát.

Szerinte mostanra már

elég volt abból, hogy a saját politikai közösségükben durvábbnál durvább dolgokat mondanak a Fideszről

Majd megjegyezte, hogy a Fidesz selejtjéből lett a Tisza pártelitje. – Az önmarcangolás véletlenül sem önvizsgálat – jegyezte meg Deutsch Tamás, majd hozzátette: most a közösségépítés ideje van és azé, hogy erőt adjanak egymásnak.

Szerinte egy olyan kormány lett, amely üdvözli a brüsszeli nyomásgyakorlást. Kiemelte, hogy Brüsszel nem integrációt, hanem asszimilációt akar, a nemzeti szuverenitás teljes feladását. – Elvárjuk a kormánytól, hogy védje meg a magyarokat, ne hajtsa végre a katasztrofális migrációs paktumot!

– üzente a Tiszának Deutsch.