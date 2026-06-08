A Demokratikus Koalíció tagsága online pártszavazáson választotta meg új elnökét. A párt közlése szerint a DK megalakulása óta hagyomány, hogy nem a kongresszusi küldöttek, hanem a teljes tagság dönt a pártelnök személyéről – írja az Index.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) korábbi elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a budapesti FBG Centerben 2026. április 12-én

Fotó: Ladóczki Balázs

Az elnökválasztást június 3. és 7. között tartották meg. A tisztújítás során eredetileg két jelölt indult, azonban Bakk István a szavazás alatt visszalépett a jelöltségtől, így végül Varju László nyerte el a pártelnöki tisztséget.

A DK közleményében hangsúlyozta, hogy a párt előtt nehéz időszak áll, ugyanakkor a tagság egyértelművé tette:

folytatni kívánja a politikai munkát, és továbbra is képviselni szeretné az európai, baloldali értékeket valló választókat Magyarországon.

A párt alelnökeiről és az elnökség tagjairól a Demokratikus Koalíció június 13-i kongresszusa dönt majd.

A Demokratikus Koalíció az április 12-i parlamenti választáson csak mintegy 70 ezer listás szavazatot, az összes voks alig több mint 1 százalékát szerezte meg, és egyéniben egyetlen körzetben sem tudott nyerni. Ezzel a párt – története során először – nem jutott be az Országgyűlésbe. A pártelnök, Dobrev Klára még a választás éjszakáján bejelentette lemondását, és azt is közölte, hogy az elnökség teljes egészében távozik, vállalva a felelősséget a vereségért.