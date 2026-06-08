A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást

Azzal, hogy Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, egyúttal nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, megjegyezve, az új kormányfő igencsak homályosan nyilatkozik arról, támogatja-e a napokon belül életbe lépő migrációs paktumot. A Fidesz európai parlamenti képviselője közölte: a migrációs paktummal épp az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást.

A Migrációs Paktum elfogadásával Magyar Péterék hazánkban is legalizálja a bevándorlást (Fotó: Csudai Sándor)

– Az Európába érkező százezreket (rosszabb esetben milliókat) legalizálva teríti szét az egyes országok között. Mint ahogy a spanyol baloldali kormány is ezekben a hónapokban legalizál félmillió bevándorlót – mutatott rá a politikus.

Dömötör Csaba emlékeztetett, a Tisza otthonának számító Európai Néppárt ugyanezt az érvelést használja a Migrációs Paktum érdekében.

– Azt állítják, hogy ők megállítják az illegális migrációt. Amit nem tesznek hozzá, az az, amit Magyar Péter is elhallgat. Azt, hogy a legális bevándorlásra viszont nagyon is alapoznak. A részletesebb európai parlamenti vitákon egy-egy felszólaló nyíltan el is mondja, hogy erre gazdasági és demográfiai okokból van szükség – közölte.

Álláspontja szerint az új kormányfő nem véletlenül nem jelentette ki, hogy elutasítja a migrációs paktumot. – Az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet. Ha ugyanis más országokban legalizálnak migránsokat, és azokat legális úton szétterítik, akkor a következményeket tekintve ugyanott vagyunk. Visszafordíthatatlanul – húzta alá.

A politikus arra is kitért, azt ugyan nem tudja, hogy Magyar Péterék mindezt az uniós pénzek feloldásáért megkötött paktum érdekében teszik-e, de azt tudja, hogy ami körvonalazódik, az egy jelentős irányváltás az előző kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.

– Nincs annyi tüntetőket hergelős videó és balatoni vitorláson készített pózolós kép, ami mindezt el tudná fedni – jelentette ki Dömötör Csaba.