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Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: Brüsszel nem a demokráciát, hanem a véleménymonopóliumot védi

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Éles bírálatot fogalmazott meg Dömötör Csaba az Európai Parlament szakbizottságában elfogadott Demokrácia Pajzs programmal kapcsolatban. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a baloldali nagykoalíció nemcsak a tényellenőrzők és civil szervezetek jogköreit bővítené, hanem az eltérő vélemények megjelenését is korlátozná. Nem először.
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Dömötör CsabaPatrióták Európáérttényellenőrdemokrácia pajzsNGOEurópai Parlament

Dömötör Csaba a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Patrióták Európáért frakciója több mint kétszáz módosító indítványt nyújtott be a jelentéshez, ám ezek jelentős részéről szerinte nem is engedték szavazni a képviselőket. Mint fogalmazott: 

Dömötör Csaba
Éles bírálatot fogalmazott meg Dömötör Csaba az Európai Parlament szakbizottságában elfogadott Demokrácia Pajzs programmal kapcsolatban. (Fotó: AFP/Hans Lucas)

Van itt pajzs, csak nem a demokráciát védi, hanem az itteni nagykoalíció véleménymonopóliumát.”

A tényellenőrzők és az NGO-k miatt emeltek szót

A fideszes EP-képviselő szerint a Demokrácia Pajzs program egyik legvitatottabb eleme, hogy 

nagyobb jogköröket és több forrást biztosítana a tényellenőrző szervezeteknek. Ezen szervezetek megjelölhetnek bizonyos közösségi médiatartalmakat, amelyek elérését aztán a közösségi médiacégek korlátozhatják. 

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy a tényellenőrök tevékenysége valószínűleg már a 2026-os magyar választások eredményében is szerepet játszhatott. Dömötör Csaba emellett azt is kifogásolta, hogy az Európai Unió jelentős összegekkel támogatná a nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat). Bejegyzése szerint az új uniós költségvetésben legalább 9 milliárd eurót fordítanának erre, miközben szerinte a támogatások odaítélése nem kellően átlátható.

A kormány továbbra sem válaszol ezekre a kérdésekre, most az Európai Bizottságtól várja a válaszokat a Fidesz

Több mint kétszáz módosítót söpörtek le az asztalról

A politikus közölte, hogy a Patrióták frakciója több mint kétszáz módosító javaslatot nyújtott be, és kérte, hogy ezek jelentős részéről külön szavazzanak. 

Ezek között szerepelt volna annak előírása is, hogy nyilvánosságra kell hozni, mely civil szervezetek kapnak uniós támogatást, mekkora összegben és milyen szerződések alapján.

Egy másik módosító a tényellenőrző rendszer visszaszorítását célozta volna. Dömötör Csaba szerint azonban a baloldali nagykoalíció kompromisszumos módosítóira hivatkozva ezekről a javaslatokról végül nem is nyitottak külön vitát.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint a pajzs nem a demokráciát védi, hanem a brüsszeli nagykoalíció véleménymonopóliumát (Forrás: epthinktank.eu/képernyőkép)

A plenáris ülésen újra benyújtják a javaslatokat

A fideszes EP-képviselő szerint nem az jelenti a legnagyobb problémát, hogy egy-egy módosító mögött van-e többség, hanem az, hogy szerinte az eltérő álláspontokat már a szavazás lehetőségétől is megfosztják. Dömötör Csaba közölte: a Patrióták írásos különvéleményt csatolnak az elfogadott jelentéshez, és a plenáris ülésen ismét benyújtják a most félretett módosító indítványaikat.

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