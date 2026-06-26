Dömötör Csaba: Brüsszel nem a demokráciát, hanem a véleménymonopóliumot védi

Dömötör Csaba a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Patrióták Európáért frakciója több mint kétszáz módosító indítványt nyújtott be a jelentéshez, ám ezek jelentős részéről szerinte nem is engedték szavazni a képviselőket. Mint fogalmazott:

Éles bírálatot fogalmazott meg Dömötör Csaba az Európai Parlament szakbizottságában elfogadott Demokrácia Pajzs programmal kapcsolatban. (Fotó: AFP/Hans Lucas)

Van itt pajzs, csak nem a demokráciát védi, hanem az itteni nagykoalíció véleménymonopóliumát.”

A tényellenőrzők és az NGO-k miatt emeltek szót

A fideszes EP-képviselő szerint a Demokrácia Pajzs program egyik legvitatottabb eleme, hogy

nagyobb jogköröket és több forrást biztosítana a tényellenőrző szervezeteknek. Ezen szervezetek megjelölhetnek bizonyos közösségi médiatartalmakat, amelyek elérését aztán a közösségi médiacégek korlátozhatják.

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy a tényellenőrök tevékenysége valószínűleg már a 2026-os magyar választások eredményében is szerepet játszhatott. Dömötör Csaba emellett azt is kifogásolta, hogy az Európai Unió jelentős összegekkel támogatná a nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat). Bejegyzése szerint az új uniós költségvetésben legalább 9 milliárd eurót fordítanának erre, miközben szerinte a támogatások odaítélése nem kellően átlátható.