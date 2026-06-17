Történelmi találkozóra készül Donald Trump és Emmanuel Macron Versailles-ban

A két ország barátságát ünnepelve találkozik az amerikai és a francia elnök. Donald Trump elfogadta Emmanuel Macron meghívását, és a G7-csúcstalálkozót követően szerda este a versailles-i kastélyban vesz részt egy munkavacsorán. Az amerikai elnök a találkozó helyszínén, a Genfi-tó partján fekvő Évianban beszélt a meghívásról újságíróknak – számolt be a Hirado.hu.

Donald Trump elfogadta a francia elnök szerdai vacsorameghívását a versailles-i kastélyba (Fotó: Julien De Rosa/AFP via Getty Images)

Donald Trump szerint Versailles a „csúcs”

A francia elnök, aki egy nagyon kedves ember, meghívott vacsorázni Versailles-ba”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump azt is elmondta, hogy a történelmi kastély különösen nagy benyomást tett rá.

Versailles nem aranyozott, hanem csúcs. Tényleg menő. És akkor azt mondtam, hogy ezt nem hagyom ki.”

A francia ellenzék ugyanakkor bírálta Emmanuel Macront a meghívás miatt.

Kritikusai szerint a francia államfő azzal próbál kedvezni Donald Trumpnak, hogy a fényűző kastélyban látja vendégül, és ezzel szeretné elérni, hogy az amerikai elnök a csúcstalálkozó végéig maradjon.

Macron visszautasította ezeket a felvetéseket. A TF1 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy nem gálavacsoráról lesz szó, hanem az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójának megünnepléséről. A francia elnök szerint az esemény egyben Franciaország és az Egyesült Államok történelmi kapcsolatának is emléket állít.

Ez a két ország közötti barátság megünneplésének pillanata lesz”

– fogalmazott Macron.

A francia diplomácia arra is emlékeztetett, hogy a versailles-i kastély fontos szerepet játszott az amerikai függetlenség történetében. XVI. Lajos király itt fogadta Benjamin Franklint 1778-ban, amikor Franciaország támogatást nyújtott az amerikai függetlenségi törekvésekhez, és a függetlenségi szerződést is Versailles-ban írták alá 1783-ban. A francia fél tájékoztatása szerint a két elnök és delegációik számára szerda este egy visszafogott munkavacsorát rendeznek a kastélyban.