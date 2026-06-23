Döntött a parlament: megszűnik az MTVA, Tarr Zoltán kezében összpontosul a közmédia

Elfogadta a médiatörvény átfogó módosítását a parlament tiszás többsége kedden, ezzel teljesen átalakul a közmédia működése. A június 12-én benyújtott és 145 igen valamint 39 nem szavazattal elfogadott javaslatban gyökeres szerkezeti és működési átalakítások szerepelnek.

Megszűnik az MTVA Fotó: Wikipedia

Az MTVA megszűnik, a helyére létrehozzák a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t, amelytől függetlenül működik majd a Magyar Távirati Iroda (MTI). Ezen kívül létrejön a Független Közmédia Testület, amely a nagy értékű szerződéseket felügyelheti majd, de a közmédia vezetőinek kiválasztásában is részt vesz majd. Valamint egy új szervezetet, a Közszolgálati Tanácsot jogosítanák fel arra, hogy „figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését”.

A közszolgálati működés alapelveit a jövőben a Közszolgálati Charta részletezi majd, ezt a Közszolgálati Tanács alkotja meg. A társadalmi felügyeleti szervként működő tizennyolc tagú tanács évente értékelné a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI beszámolóját, és ha nem fogadja el azt, javasolhatná az érintett vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetését.

A javaslat elfogadásával a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik és átmenetileg a társadalmi Kapcsolatokért felelős miniszter, Tarr Zoltán veszi át az irányítást.

Így a közmédia úgy kerül a Tisza Párt politikusának kezébe, hogy korábban a törvényjavaslat egyik benyújtója, Melléthei-Barna Márton azt mondta, hogy a módosítás „a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul”, „visszaadja a közmédiát a magyar embereknek”, valamint, hogy „visszaadja a nyilvánosság méltóságát”.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a Tisza médiatörvény-módosítása súlyos jogállami, uniós jogi, munkajogi és garanciális aggályokat vet fel a jelenlegi formájában. Emellett szóvá tették a társadalmi és szakmai egyeztetés elmaradását.

Megnő a politikai befolyás kockázata

Kiemelték még, hogy ezáltal megnő a politikai befolyás kockázata is azáltal, hogy a Független Közmédia Testületben 3 plusz 3 főt jelölne a kormánypárt és az ellenzék, míg a szakmai szervezeteknek csupán 3 fő jutna. Előbbieket 4 évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig terjedő időtartamra, utóbbiakat két évre választják meg. A testület tagja nem lehet olyan személy, aki az előző öt évben párttisztséget viselt, pártdelegált volt, vagy más pártpolitikai tevékenységet folytatott.