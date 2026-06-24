Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a „csillagokat is leígérte az égből” egy szakmai konferencián

Az első 500 milliárdos többletforrást a szakdolgozói bérek hosszú távú rendezésére és az alapellátás korszerűsítésére fordítják, továbbá több új intézmény létrehozását jelezte és új vezetőket is megnevezett az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a MEMT konferenciáján

Fotó: Facebook/Dr. Hegedűs Zsolt

Revansvágy indította el a politikai pályáján, a Népszava tudósításában ezt is megemlíti annak kapcsán, hogy Hegedűs Zsolt a Magyar Egészségügy Menedzsment Társaság (MEMT) konferenciáján járt.

Őszre várható a „felszabadított” RRF források hazahozatala, abból ígért nagyot az egészségügyi miniszter

Miután a kormányüléseken Kármán András pénzügyminiszter mellett ül, már meg is kérdezte tőle, hogy hol van a pénz? Elmondta, az 500 milliárd jön, és nagyon-nagyon előrehaladott állapotban vannak az Európai Uniós tárgyalások az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) források hazahozataláról. Így a pénz ősztől az egészségügyben is rendelkezésre áll – áll a lap tudósításában.

Elmondása szerint a többletforrásokat

a szakdolgozói bérek rendezésének,

az alapellátásnak,

a lakosság közvetlen egészségügyi kiadásának mérséklésének

rendelik alá.

Hegedűs Zsolt több új szervezet létrehozásáról is szólt:

„a politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működés érdekében” felállítják az Egészségügyi Minőségellenőrző Hatóságot (EMH),

a brit NICE (National Institute for Health and Care Excellence) mintájára pedig Magyar Klinikai Kiválósági Intézet (MKKI) néven alakítanak ki egy új hivatalt.

Mint vázolta, ez

jogilag kötelezné a műhibát vagy nem kívánt eseményt elkövető orvosi csapatot és kórházat, hogy önként hívja be a beteget és hozzátartozóit, transzparensen tárja fel a hibát, és hivatalos jegyzőkönyvben rögzítse azt.

Arra is várhatnak a betegek, hogy a Tisza Párt választási ígéreteinek megfelelően „csökkentik a várólistákat” Hegedűs Zsolt irányítása alatt, ahogyan a lap tudósításában szerepel, emlékezetes, azt ígérték, hogy a kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék.

A Tisza Párt leglényegesebb ígéretei

Magyar Péter a választási kampányban többek között azt ígérte, hogy