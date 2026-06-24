Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a „csillagokat is leígérte az égből” egy szakmai konferencián

Az első 500 milliárdos többletforrást a szakdolgozói bérek hosszú távú rendezésére és az alapellátás korszerűsítésére fordítják, továbbá több új intézmény létrehozását jelezte és új vezetőket is megnevezett az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián.
Revansvágy indította el a politikai pályáján, a Népszava tudósításában ezt is megemlíti annak kapcsán, hogy Hegedűs Zsolt a Magyar Egészségügy Menedzsment Társaság (MEMT) konferenciáján járt.
Őszre várható a „felszabadított” RRF források hazahozatala, abból ígért nagyot az egészségügyi miniszter
Miután a kormányüléseken Kármán András pénzügyminiszter mellett ül, már meg is kérdezte tőle, hogy hol van a pénz? Elmondta, az 500 milliárd jön, és nagyon-nagyon előrehaladott állapotban vannak az Európai Uniós tárgyalások az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) források hazahozataláról. Így a pénz ősztől az egészségügyben is rendelkezésre áll – áll a lap tudósításában.
Elmondása szerint a többletforrásokat
- a szakdolgozói bérek rendezésének,
- az alapellátásnak,
- a lakosság közvetlen egészségügyi kiadásának mérséklésének
rendelik alá.
Hegedűs Zsolt több új szervezet létrehozásáról is szólt:
- „a politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működés érdekében” felállítják az Egészségügyi Minőségellenőrző Hatóságot (EMH),
- a brit NICE (National Institute for Health and Care Excellence) mintájára pedig Magyar Klinikai Kiválósági Intézet (MKKI) néven alakítanak ki egy új hivatalt.
Mint vázolta, ez
jogilag kötelezné a műhibát vagy nem kívánt eseményt elkövető orvosi csapatot és kórházat, hogy önként hívja be a beteget és hozzátartozóit, transzparensen tárja fel a hibát, és hivatalos jegyzőkönyvben rögzítse azt.
Arra is várhatnak a betegek, hogy a Tisza Párt választási ígéreteinek megfelelően „csökkentik a várólistákat” Hegedűs Zsolt irányítása alatt, ahogyan a lap tudósításában szerepel, emlékezetes, azt ígérték, hogy a kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék.
A Tisza Párt leglényegesebb ígéretei
Magyar Péter a választási kampányban többek között azt ígérte, hogy
- egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül),
- a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában,
- visszaállítja a KATA adózási formát,
- gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra,
- radikális általános ÁFA-csökkentés lesz,
- a védett benzinárat 480 forintra csökkenti,
- válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot,
- az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli,
- a kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék,
- nyugdíjemelés lesz.