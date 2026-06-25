A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egy napos bezárással tiltakoznak, mert a védett ár miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg – közölte a Független Benzinkutak Szövetsége Facebook oldalán szerdán.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint őket jobban sújtja a védett ár intézkedés, mint a nagy hálózatokat

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

A szervezet az ellen is tiltakozik, hogy

bárki egyszemélyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be,

ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. A szervezet az Országgyűlés azon döntésére utalhatott ezzel, amely úgy rendelkezik, hogy a gazdasági miniszter jogosult ilyen hatósági árat elrendelni.

Ahogyan fogalmaznak:

a törvény minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt „a mérhetetlenül káros” rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését.

A sajtótájékoztató a Független Benzinkutak és a hazai KKV-k védelmében esemény a K+K Benzinkúton - 2365 Inárcs, Széchenyi István út 14., helyszínen kerül megrendezésre 2026. június 26-án, pénteken 11:00 órakor.

Szerdától már csak emlék lesz a védett ár – ezek lehetnek a következmények

A védett üzemanyagár kivezetése a kerekedőknek kedvezhet, míg a magyar autósoknak sok pénzébe kerülhet. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság ugyanis még megemelheti ismét az üzemanyagárakat – írta az Origo korábban.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.