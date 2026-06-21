Szigorítás jön az elektromos rollerekre, újabb részletek derültek ki a KRESZ tervezett módisításáról

Az utóbbi években egyre több problémát okoznak az elektromos rollerek: bár kényelmesek, praktikusak, de mivel a jelenleg érvényes szabályozás nem kezeli őket külön kategóriaként, sokan felelőtlenül használják őket és egyre több a baleset. Vitézy Dávid ezen is változtatni szeretne a KRESZ tervezett módosításával és azt is elárulta nagyjából mire lehet számítani. A Világgazdaság beszámolója szerint a közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az új KRESZ bevezetését átfogó és hosszú társadalmi egyeztetés előzi majd meg.

Az utóbbi években egyre több balesetet okoznak az elektromos rollerek, a kormány lépni tervez az ügyben (Fotó: Pexels)

− Nem úgy fog kinézni, hogy kiteszünk egy ezer oldalas jogszabályt a kormány honlapjára, és nyolc napig lehet véleményt küldeni − húzta alá Vitézy Dávid, majd hangsúlyozta, egy olyan kérdőívre lehet számítani, amiben ténylegesen eldöntendő kérdések szerepelnek, és minden magyar ember véleményét várják.

Az egyeztetés várhatóan néhány héten belül, még júliusban megkezdődhet, a törvénycsomag előreláthatóan pedig ősszel kerülhet a kormány elé. A miniszter szerint ezután egy év felkészülési időszak következik.

Az elektromos rollerek szabályozását egyre többen sürgetik a balesetek miatt, ez pedig nem magyar sajátosság, a jelenség globális. − A legtöbb európai országban már különböző korlátozásokkal szabályozták az elektromos rollerek használatát, és erre készül a magyar kormány is − számolt be a nemzetközi gyakorlatról Vitézy Dávid, majd azt is elárulta, hogy pontos tervezet még nincs, de

a kormány szeretne korhatárt,

és 20 vagy 25 km/h-s sebességkorlátozást bevezetni.

A miniszter elmondta, a módosítások várhatóan két ütemben zajlanak majd, mert az e-rolleres balesetek száma kiugróan magas.

Rengeteg az elektromos rollerekkel okozott baleset

Több szemléletes példa történt júniusban is: mindössze néhány nap leforgása alatt négy sérüléssel járó baleset is történt Bács-Kiskunban amelyeket elektromos rollerekkel okoztak, ráadásul 18 év alatti fiatalok. Egy Kiskunfélegyházán történt esetről videót is nyilvánosságra hoztak, ami mindenki számára tanulságos lehet.

Június 10-én egy rolleres nagy sebességgel érkezett egy zebrához, amely előtt már mindkét irányból álltak az autók, hogy elsőbbséget adjanak az átkelők számára. A rolleres ennek ellenére lassítás nélkül talált telibe egy idős biciklist. A rendőrség szerint a vétlen fél komoly sérüléseket szenvedett. Szintén júniusban történt egy nagyon ijesztő baleset: egy térfigyelő kamera felvételén jól látható, hogy a rolleres nem tartotta be a szabályokat.