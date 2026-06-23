Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a pride-zászlókat

A hatóságok az otthonában előállították azt a férfit, aki vasárnap egyesével a Dunába dobálta az Erzsébet hídra kitűzött úgynevezett progresszív pride-zászlókat. Az ügyben a Karácsony Gergely által vezetett Főpolgármesteri Hivatal feljelentést tett szándékos rongálás gyanúja miatt – írta az Index kedden.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint rongálás vétség gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. Azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én az esti órákban otthonában elfogtak, majd
előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.
„A pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helye”
A férfi a Kárpátmedence.hu portálnak nyilatkozott, szavai szerint
Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált.”
Úgy vélem, a pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helye.”
Azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy „Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal.
Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra.
Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon”