Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a pride-zászlókat

A hatóságok az otthonában előállították azt a férfit, aki vasárnap egyesével a Dunába dobálta az Erzsébet hídra kitűzött úgynevezett progresszív pride-zászlókat. Az ügyben a Karácsony Gergely által vezetett Főpolgármesteri Hivatal feljelentést tett szándékos rongálás gyanúja miatt – írta az Index kedden.

Nyomoz a rendőrség, miután valaki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kihelyezett pride-zászlókat.

Fotó: Facebook/Budapest Városháza

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint rongálás vétség gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. Azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én az esti órákban otthonában elfogtak, majd

előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.

„A pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helye”