Elrendelte a bíróság Bús Balázst letartóztatását, a Fidesz koncepciós eljárást emleget

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázs előzetes letartóztatását harminc napra a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos pénzosztása miatt indult büntetőeljárásban. A volt óbudai polgármestert és a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét hűtlen kezelés gyanújával vették őrizetbe. A vádlott a letartóztatás elrendelése után is ártatlanságát hangsúlyozta – számolt be az Index.
Bús Balázs szerint törvénytelen döntés született
A döntés kihirdetése után Bús Balázs a tárgyalóterem előtt élesen bírálta a bíróság határozatát.
A bíróság egy politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték harminc napra a további letartóztatásomat”
– közölte.
A Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke hangsúlyozta, továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és visszautasítja az ellene felhozott gyanúsítást. Úgy fogalmazott:
vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal. Soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha nem hoztam olyan döntést, ami törvénytelen lett volna.”
A NAV kedden összesen hat embert vett őrizetbe az NKA támogatási rendszerével összefüggésben. A gyanúsítottak között szerepelnek a támogatások odaítéléséről döntő testület egykori tagjai, valamint a pályázatok lebonyolításában részt vevő szervezet vezetői is.
Fidesz: folytatódik a koncepciós eljárás az NKA ügyében
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében politikai koncepciós eljárások zajlanak; a nemzeti kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének – közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzeti kormány nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is támogatta, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem minden településen hozzáférhetővé tette. Azok a művészek, kulturális szervezők, a kulturális kormányzat közszolgái, akik ezt munkájukkal lehetővé tették, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek” – fogalmazott az ellenzéki párt.
Hozzátették, hogy a rendőrség nyilvánvalóan politikai utasításra jár el, amikor az NKA ügyeivel foglalkozó korábbi kormányzati tisztségviselőket zaklatja és fenyegeti. Hangsúlyozták, hogy kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett, és követelik, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.
A 17 milliárd forintos NKA-ügy háttere
A nyomozás annak a támogatási rendszernek a vizsgálata miatt indult, amelyben összesen 17 milliárd forint sorsáról döntöttek. Az ügy nyilvánosságot követően országos figyelmet kapott, a kulturális tárca pedig felfüggesztette az érintett kifizetéseket és személyi változásokat is végrehajtott.
A hatóságok azt vizsgálják, hogy a támogatások odaítélése során történt-e hűtlen kezelés. Az eljárás továbbra is folyamatban van.