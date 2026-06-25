Elrendelte a bíróság Bús Balázst letartóztatását, a Fidesz koncepciós eljárást emleget

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázs előzetes letartóztatását harminc napra a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos pénzosztása miatt indult büntetőeljárásban. A volt óbudai polgármestert és a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét hűtlen kezelés gyanújával vették őrizetbe. A vádlott a letartóztatás elrendelése után is ártatlanságát hangsúlyozta – számolt be az Index.

Bús Balázst bilincsben vitték be a tárgyalóterembe (Fotó: Tövissi Bence)

Bús Balázs szerint törvénytelen döntés született

A döntés kihirdetése után Bús Balázs a tárgyalóterem előtt élesen bírálta a bíróság határozatát.

A bíróság egy politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték harminc napra a további letartóztatásomat”

– közölte.

A Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke hangsúlyozta, továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és visszautasítja az ellene felhozott gyanúsítást. Úgy fogalmazott:

vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal. Soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha nem hoztam olyan döntést, ami törvénytelen lett volna.”

A NAV kedden összesen hat embert vett őrizetbe az NKA támogatási rendszerével összefüggésben. A gyanúsítottak között szerepelnek a támogatások odaítéléséről döntő testület egykori tagjai, valamint a pályázatok lebonyolításában részt vevő szervezet vezetői is.

Fidesz: folytatódik a koncepciós eljárás az NKA ügyében

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében politikai koncepciós eljárások zajlanak; a nemzeti kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének – közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzeti kormány nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is támogatta, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem minden településen hozzáférhetővé tette. Azok a művészek, kulturális szervezők, a kulturális kormányzat közszolgái, akik ezt munkájukkal lehetővé tették, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek” – fogalmazott az ellenzéki párt.