Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kínos

A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

magyar orvosi kamara

Így verte át Magyar Péter a saját választóit - a kórházakról van szó

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az egészségügy racionalizálását, kórház- és osztálybezárásokat követelt a Tisza-kormány új parlamenti egészségügyi államtitkára. Svéd Tamás, az orvosi kamara volt főtitkára többször kifejtette, hogy az alacsony igénybevételű ellátási helyeket meg kellene szüntetni, az intézménybezárással érintett területek ellátását pedig a terjeszkedő magánszektor és az állami ellátás szinergiáinak összehangolásával kell elérni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar orvosi kamaratisza pártállamtitkárkórház

Az elmúlt napokban élénk vita alakult ki Svéd Tamás korábbi nyilatkozatai miatt, amelyekben az egészségügyi rendszer „racionalizálásáról” beszélt. A frissen kinevezett államtitkár a Magyar Orvosi Kamara egykori főtitkáraként több alkalommal is felvetette, hogy a jelenlegi struktúra átalakításra szorul.

Elszólta magát az államtitkár, kórházbezárások jöhetnek (Fotó: Polyák Attila)
Elszólta magát az államtitkár, kórházbezárások jöhetnek (Fotó: Polyák Attila)

Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a kórházak finanszírozási rendszeréhez hosszú ideje nem nyúltak hozzá, miközben számos ellátás alulfinanszírozott. Úgy fogalmazott: a „kórházbezárás” ugyan negatív kifejezésként él a közbeszédben, de bizonyos esetekben szakmai szempontból indokolható lehet. Svéd ugyanebben a beszélgetésben a finanszírozási struktúra megreformálásáról is beszélt, és hogy ez pontosan miben nyilvánulna meg, arról már számos tiszás szakértő beszélt. 

Köztük a Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába, már jóval a Tisza Párt gazdasági konvergencia programjának nyilvánosságra kerülése előtt az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt. Több interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már 30 százalékkal kevesebb kórházzal is beérné. 

Konkrét példaként az alacsony kihasználtságú osztályokat említette. Egy nyilatkozatában azt mondta: szerinte nincs létjogosultsága olyan szülészeti osztályoknak, ahol hetente csak néhány szülést vezetnek le. Ezek helyett nagyobb, jobban felszerelt intézmények kijelölését tartaná indokoltnak, még akkor is, ha ez utazással jár a betegek számára.

A felvetések része volt az is, hogy az ellátórendszer átalakításában szerepet kaphat a magánegészségügy. Svéd Tamás egy szakmai írásában arról beszélt: a gyorsan növekvő magánszektort nem kizárni, hanem az állami ellátással „szinergiában” működtetni kellene.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!