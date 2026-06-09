Libanonban fogtak el egy szír állampolgárt, akit a magyar hatóságok embercsempészés miatt köröztek nemzetközi elfogatóparancs alapján. A férfit egy olyan bűnszervezet vezetésével gyanúsítják, amely éveken keresztül segítette illegális migránsok bejutását az Európai Unióba – írja a hirado.hu az MTI alapján.

Elfogták a Magyarország által körözött szír embercsempészt Fotó: ELEFTHERIOS ELIS MITZA / AFP

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője, Grósz Tamás az MTI-nek elmondta:

a megalapozott gyanú szerint a szír férfi egy embercsempészésre szakosodott hálózatot irányított.

A szervezet 2020 és 2022 között olyan embereknek segített, akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel az Európai Unió területére történő belépéshez.

A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a magyar határon felállított kerítésen juttatták át a migránsokat, majd

Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket. Az ügyészség szerint a hálózat ezres nagyságrendben segítette az illegális bejutást.

A szervezet több tagját korábban már elfogták, ellenük az ország különböző bíróságai előtt indult büntetőeljárás. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség illetékességi területén legalább két vádlottat már jogerősen elítéltek az ügyben.

A szír férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt folyik eljárás. Az ügyészség a szökés, az elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélyére hivatkozva kezdeményezte a letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.