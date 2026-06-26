Megvan a céldátum: ekkor vezetheti be Magyarország az eurót

Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75 százalék körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága – mondta a miniszterelnök a Kiriákosz Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével pénteki egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette: a nem eurózónák közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak.

Magyar Péter szerint hazánkban kiemelkedően magas, 70-75 százalék körüli az euró bevezetésének támogatottsága (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök emlékeztetett: ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években, az előző kormány alatt azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, a külföldi befektetésekkel és az alacsony munkabérekkel.

A kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozási feltételeket, a maastrichti kritériumokat. Ez nem, hogy ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg, és egyszerűen 22 évvel korábbi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint most

– jegyezte meg.

Magyar Péter szerint a piac bízik a Tisza-kormányban

Mint mondta, a maastrichti kritériumok teljesítése már magában foglalja az ország stabilitásához és fejlődéséhez való hozzájárulást. Ecsetelte, a Tisza-kormányban nemcsak a magyar lakosság bizalma töretlen és nő, hanem a piacoké, Európáé és külföldi befektetők is; ez látszik a forint erősödésében vagy a kötvényhozamok csökkenésében.

Nekünk tanulnunk kell, fel kell használnunk más országok tapasztalatait

– mutatott rá, hozzátéve: nincs egyetlen megoldás, de érdemes más országok megoldásait a magyar viszonyokhoz adaptálni. – Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket és közösen meghozni a döntéseket – hangsúlyozta.

Egy lépéssel közelebb az euró bevezetése felé

Kármán András pénzügyminiszter is felszólalt a sajtótájékoztatón, aki elmondta: a kormány idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési tervet, amely felvázolja az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is – mondta a pénzügyminiszter pénteken Budapesten. Kármán András elmondta,

a megbeszélésen megvitatták az uniós források felszabadításával kapcsolatban elért eredményeket, valamint azokat a lépéseket, amelyek még szükségesek ahhoz, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon.

– Az euróhoz vezető út kihívásai és mérföldkövei mellett a megbeszélésen szó esett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, az európai versenyképesség javításának módjairól, és különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről is – számolt be a pénzügyminiszter.