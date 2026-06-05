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Bóka János

Az utolsó órában van az európai ipar, cél a munkahelyek megmentése

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Budapesten járt Európai Bizottság iparstratégiáért felelős biztosa, Stéphane Séjourné, és javaslatot tett az Országgyűlésnek. Az európai ipar megerősítése és a versenyképesség helyreállítása mindennél fontosabbá vált.
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Bóka Jánoseurópai versenyképességeurópai gazdaságEurópai BizottságEurópai Unió

Megmenthető-e az európai ipar? Megmenthetők-e az ipari munkahelyek? Európa versenyképessége több évtizede érezhetően hanyatlik. A hagyományos iparágak fokozatosan kivonulnak, a jövő ipara pedig már eleve nem itt épül ki – mutatott rá Bóka János az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának alelnöke.

Bóka János szerint az EU versenyképességének javításához szükség van valódi európai iparpolitikára és a belső piac megerősítésére
Bóka János szerint az EU versenyképességének javításához szükség van valódi európai iparpolitikára és a belső piac megerősítésére Fotó: Facebook/Bóka János

Az EU tagállamai, saját erősségeikre és lehetőségeikre építő versenyképességi stratégiákkal kísérleteznek. Ezek a törekvések viszont csak akkor vezethetnek eredményre, ha az európai versenyképességet rontó uniós politikákat felülvizsgáljuk és a tagállami stratégiákat támogató uniós keretrendszert építünk ki.

A Bizottság ipar gyorsításáról szóló kezdeményezését Stéphane Séjourné, a Bizottság alelnöke mutatta be az Országgyűlésnek. A javaslat célja, hogy

  • a közbeszerzések és támogatási rendszerek az európai gyártást ösztönözzék,
  • a külföldi befektetések ne növeljék az EU külső függőségeit,
  • a beruházásokat nehezítő adminisztratív akadályokat csökkentse.

A versenyképesség javítása érdekében a Bizottság a belső piac további mélyítésére is tett javaslatokat.

Bóka János szerint az EU versenyképességének javításához szükség van valódi európai iparpolitikára és a belső piac megerősítésére, de fontos hogy a belső piac megerősítése együtt járjon a kohéziós politika erősítésével. 

Ellenkező esetben az EU versenyképességének bármilyen javulása a régiók közötti fejlettségbeli különbségek ugrásszerű növekedésével jár együtt.”

Bóka János arra is rámutatott, hogy az európai iparpolitikával szemben is komoly elvárásokat kell megfogalmazni, különben káros mellékhatásai esetleges eredményeit is felülírják:

  • az európai energiáraknak el kell érniük a globálisan versenyképes szintet - ha ez nem történik meg, az európai ipar csak durva protekcionista intézkedésekkel lesz fenntartható, ami hosszú távon a biztos hanyatlás receptje;
  • lehetővé kell tenni, hogy Magyarország továbbra is a legfejlettebb nyugati és keleti technológiák találkozási pontja maradjon;
  • Magyarország beruházásösztönzési- és adórendszere versenyképességi előny, ennek fenntartását biztosítani kell;
  • ellen kell állni az európai tervgazdálkodás kísértésének.

A javaslat elfogadását a Bizottság még az év vége előtt el kívánja érni.

 

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