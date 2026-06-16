Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

A Pócs Pacekba legújabb adásában Kiss Márió nevelő, a Szőlő utcai botrány koronatanúja szerint az látszik, hogy a Zsolti bácsi-ügy a Tisza Párthoz köthető, felépített stratégia, melynek célja kizárólag pártpolitikai haszon volt. Az interjúból este 7 órakor az is kiderül, mi volt az ára az álbotránynak, kihez és meddig vezetnek a szálak.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Pócs János korábbi információi szerint is a szálak a Tisza Pártig érnek, egy vallomás megtételét befolyásolhatták, és ezt ő továbbította a hatóságok felé. A politikus akkor arról beszélt:

„A Szőlő utca egy nevelője keresett meg azzal az információval, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. Elmondása szerint neki konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándor a Tisza Párthoz közvetlen köthető személy; annak az ügyvéd barátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője és egy ismert podcastgyáros nagyon sok millióval, lakással, motiválta őt a terhelő vallomás megtételére” – mondta a Fidesz képviselője. Hozzátette:

Majd később börtönnel fenyegették, hogyha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, akkor nagy bajba fog kerülni. A hozzám személyesen és egyéb módon eljuttatott információ és bizonyíték szerint B. Sándor ennek hatására tett hamis terhelő vallomást politikus személye ellen.