Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

szőlő utca

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pócs János műsorában beszélt Kiss Márió nevelő a Szőlő utcai botrányról. Az interjú este 7 órakor látható Pócs János Youtube-csatornáján, amiből kiderül, a Tiszának és azon belül kinek van köze ahhoz, hogy jobboldali politikust hamisan megvádoltak? Mi az álbotrány ára?
Link másolása
Vágólapra másolva!
szőlő utcabotrányinterjúPócs JánosMagyar Pétervallomás

A Pócs Pacekba legújabb adásában Kiss Márió nevelő, a Szőlő utcai botrány koronatanúja szerint az látszik, hogy a Zsolti bácsi-ügy a Tisza Párthoz köthető, felépített stratégia, melynek célja kizárólag pártpolitikai haszon volt. Az interjúból este 7 órakor az is kiderül, mi volt az ára az álbotránynak, kihez és meddig vezetnek a szálak. 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Pócs János korábbi információi szerint is a szálak a Tisza Pártig érnek, egy vallomás megtételét befolyásolhatták, és ezt ő továbbította a hatóságok felé. A politikus akkor arról beszélt: 

„A Szőlő utca egy nevelője keresett meg azzal az információval, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. Elmondása szerint neki konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándor a Tisza Párthoz közvetlen köthető személy; annak az ügyvéd barátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője és egy ismert podcastgyáros nagyon sok millióval, lakással, motiválta őt a terhelő vallomás megtételére” – mondta a Fidesz képviselője. Hozzátette:

Majd később börtönnel fenyegették, hogyha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, akkor nagy bajba fog kerülni. A hozzám személyesen és egyéb módon eljuttatott információ és bizonyíték szerint B. Sándor ennek hatására tett hamis terhelő vallomást politikus személye ellen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!