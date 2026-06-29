A Momentum valójában nem a Tisza ellenzéke, hanem a hajtóműve

A képviselő szerint a Tisza Párt szimpatizánsainak rétege meglehetősen heterogén: Magyar Péter állásfoglalása a pride témakörében nagyon megosztó reakciókat váltana ki, ezért a miniszterelnök igyekszik tartózkodni az egyértelmű lépésektől. Szűcs Gábor szerint a Momentum a Tisza hajtóműveként működve képviseli azt a választói réteget, akiknek fontos a pride és a genderideológia terjesztése.

Magyar Péter szándékosan nem foglalt állást a Budapest Pride kapcsán, már azt is tudjuk, miért (Fotó: Facebook/Momentum Mozgalom)

Tudatos lépés volt Magyar Péter részéről az, hogy a pride idejére időzítette a kihelyezett kormányülést

Pride, azonos neműek házassága és örökbefogadása, radikális zöldítés - ilyen és hasonló témákban tehermentesítené a Momentum a Tiszát, a választáson pedig összefognának!

– foglalta össze a fideszes képviselő. Szűcs Gábor szerint nevetséges, hogy a Momentum a Tisza Párt ellenzékeként hirdeti magát, miután korábban a Tisza győzelmének reményében léptek vissza a választáson, most pedig egyre szembetűnőbb, mi az igazi feladatuk.