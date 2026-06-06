Fiatal patrióták ezrei tüntettek a migráció ellen

– Miközben árad a Tiszás gyűlölet, kiderült, hogy sokan vagyunk, és erőt tudunk meríteni minden egyes ilyen rendezvényből. Nemet mondunk az Európai Bizottság migrációs terveire, nemet mondunk a migrációs paktumra – mondta el reels videójában Németh Balázs.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Mint ismert, többezres tömeg vonult a Kodály köröndtől a Kossuth térre, így tiltakozva az európai uniós migrációs paktum elfogadása ellen. A parlament előtt pedig több jobboldali véleményvezér is felszólalt.

Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem azé, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar emberek hangjának is hallatszania kell

– írták a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelték, hogy a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.