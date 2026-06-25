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A Magyar Fesztivál Szövetség, amely 130 tagfesztivált képvisel, amelyek évente mintegy hárommillió emberhez juttatják el kulturális értékeinket, nyílt levélben fordult Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez. Nem csak az idei forrásokkal van a gond, a fesztiválszektor párbeszédet sürget.
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magyar fesztivál szövetségtarr zoltánfesztiválhelyzet

Tarr Zoltánnak írt levelet a Magyar Fesztivál Szövetség, ugyanis szerintük veszélybe került az idei fesztiválok egy része, azt írják nyílt levelükben, hogy a magyar fesztiválszektor olyan bizonytalan helyzetbe került, amely mára nemcsak az idei fesztiválszezon megvalósítását, hanem a teljes ágazat jövőjét is veszélyezteti.

A Magyar Fesztivál Szövetség párbeszédet kezdeményez Tarr Zoltán minisztériumával
A Magyar Fesztivál Szövetség párbeszédet kezdeményez Tarr Zoltán minisztériumával
Fotó: Facebook/Magyar Fesztivál Szövetség

A szervezet 130 tagfesztivált képvisel, amelyek évente mintegy hárommillió emberhez juttatják el

  • kulturális értékeinket,
  • művészeti sokszínűségünket,
  • közösségi élményeinket,
  • valamint a turisztikával és a gasztronómiával egybekötött minőségi kikapcsolódás lehetőségét.

Azt írják,

problémák vannak az idei források és támogatások elosztásával, ami számos fesztivált hozott már kilátástalan helyzetbe.

A bizonytalanság már az idei rendezvények sikeres lebonyolítását egyértelműen veszélyezteti, számos évtizedek óta értékes programot kínáló fesztivált kellett a szervezés előrehaladása ellenére a financiális kiszámíthatatlanság miatt lemondani tették hozzá.

A Magyar Fesztivál Szövetség párbeszédet kezdeményez Tarr Zoltán minisztériumával

Az idei finanszírozási gondokon túlmenően úgy látják, legalább ennyire aggasztó az a tény is, hogy a következő év tervezéséhez szükséges feltételek egyáltalán nem láthatók és a hosszú távú kiszámíthatóság teljes hiánya áll fenn.

Hangsúlyozták, a magyar fesztiválok jelentős része

civil kezdeményezésként működik, többezer önkéntes és szakember munkájára építve, így a jelenlegi helyzet közösségek, munkahelyek és kulturális értékek fennmaradását teszi bizonytalanná.

Bízva a párbeszédben és közös megoldásban, a Magyar Fesztivál Szövetség kezdeményezi egy egyeztető fórum összehívását.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy két híres fesztivál is elmarad idén nyáron.

 

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