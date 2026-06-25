Tarr Zoltánnak írt levelet a Magyar Fesztivál Szövetség, ugyanis szerintük veszélybe került az idei fesztiválok egy része, azt írják nyílt levelükben, hogy a magyar fesztiválszektor olyan bizonytalan helyzetbe került, amely mára nemcsak az idei fesztiválszezon megvalósítását, hanem a teljes ágazat jövőjét is veszélyezteti.

A Magyar Fesztivál Szövetség párbeszédet kezdeményez Tarr Zoltán minisztériumával

Fotó: Facebook/Magyar Fesztivál Szövetség

A szervezet 130 tagfesztivált képvisel, amelyek évente mintegy hárommillió emberhez juttatják el

kulturális értékeinket,

művészeti sokszínűségünket,

közösségi élményeinket,

valamint a turisztikával és a gasztronómiával egybekötött minőségi kikapcsolódás lehetőségét.

Azt írják,

problémák vannak az idei források és támogatások elosztásával, ami számos fesztivált hozott már kilátástalan helyzetbe.

A bizonytalanság már az idei rendezvények sikeres lebonyolítását egyértelműen veszélyezteti, számos évtizedek óta értékes programot kínáló fesztivált kellett a szervezés előrehaladása ellenére a financiális kiszámíthatatlanság miatt lemondani tették hozzá.

A Magyar Fesztivál Szövetség párbeszédet kezdeményez Tarr Zoltán minisztériumával

Az idei finanszírozási gondokon túlmenően úgy látják, legalább ennyire aggasztó az a tény is, hogy a következő év tervezéséhez szükséges feltételek egyáltalán nem láthatók és a hosszú távú kiszámíthatóság teljes hiánya áll fenn.

Hangsúlyozták, a magyar fesztiválok jelentős része

civil kezdeményezésként működik, többezer önkéntes és szakember munkájára építve, így a jelenlegi helyzet közösségek, munkahelyek és kulturális értékek fennmaradását teszi bizonytalanná.

Bízva a párbeszédben és közös megoldásban, a Magyar Fesztivál Szövetség kezdeményezi egy egyeztető fórum összehívását.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy két híres fesztivál is elmarad idén nyáron.