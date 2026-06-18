Feszült volt a hangulat a kormányülésen: Magyar Pétert saját minisztere kérte számon a Zsolti bácsi-ügyben

Bohár Dániel szerint a Tisza Párt kormányülésén a „Zsolti bácsi-ügy” miatt kialakult helyzet és az ezzel kapcsolatos kiszivárgott információk is szóba kerültek, amelyek a kabineten belül is vitát váltottak ki. A beszámolók szerint a cél az volt, hogy a kormánytagok egységes választ tudjanak adni a nyilvánosság felé, Magyar Péter azonban állásfoglalás helyett csak hallgatott.

Magyar Péter és Görög Márta igazságügyi miniszter (Fotó: Hegedüs Róbert)

Magyar Péter a kérdések kereszttüzében – vasárnapig kell tisztáznia az ügyet

A források szerint az igazságügyi miniszter azt kérdezte Magyar Pétertől, tudott-e a történtekről, illetve azt is tudni szerette volna, mi legyen a bevett válasz a média felé, ha bármely kormánytagtól ebben a témában kérdeznének.

A beszámolók alapján Magyar Péter a felvetésekre nem adott érdemi választ.

Mint megírtuk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig ultimátumot adott a kormányfőnek; Ruff Bálint határidőt szabott a kormányfőnek, hogy vasárnapig ezt az ügyet tisztáznia kell.