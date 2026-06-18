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Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

Magyar Péter

Feszült volt a hangulat a kormányülésen: Magyar Pétert saját minisztere kérte számon a Zsolti bácsi-ügyben

19 perce
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Bohár Dániel közösségi oldalán arról írt, hogy egy forrása szerint feszült hangulatban zajlott a legutóbbi kormányülés, miután újabb hangfelvétel került nyilvánosságra a Zsolti bácsi-ügy kapcsán és belső kérdések is előkerültek. A vita középpontjába Magyar Péter került, miután saját minisztere is számonkérő kérdést tett fel neki.
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Magyar Péterszőlő utcaGörög Márta

Bohár Dániel szerint a Tisza Párt kormányülésén a „Zsolti bácsi-ügy” miatt kialakult helyzet és az ezzel kapcsolatos kiszivárgott információk is szóba kerültek, amelyek a kabineten belül is vitát váltottak ki. A beszámolók szerint a cél az volt, hogy a kormánytagok egységes választ tudjanak adni a nyilvánosság felé, Magyar Péter azonban állásfoglalás helyett csak hallgatott.

Magyar Péter és Görög Márta igazságügyi miniszter (Fotó: Hegedüs Róbert)
Magyar Péter és Görög Márta igazságügyi miniszter (Fotó: Hegedüs Róbert)

Magyar Péter a kérdések kereszttüzében – vasárnapig kell tisztáznia az ügyet

A források szerint az igazságügyi miniszter azt kérdezte Magyar Pétertől, tudott-e a történtekről, illetve azt is tudni szerette volna, mi legyen a bevett válasz a média felé, ha bármely kormánytagtól ebben a témában kérdeznének.

A beszámolók alapján Magyar Péter a felvetésekre nem adott érdemi választ.

Mint megírtuk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig ultimátumot adott a kormányfőnek; Ruff Bálint határidőt szabott a kormányfőnek, hogy vasárnapig ezt az ügyet tisztáznia kell. 

 

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