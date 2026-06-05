Szatmáry Kristóf merész új irányt szabott a fővárosi Fidesznek 

A Fidesz budapesti szervezetének új elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy az áprilisi választások világossá tették: új alapokra kell helyezni a párt fővárosi működését. A Szentkirályi Alexandrát váltó Szatmáry Kristóf szerint a cél egy erősebb, együttműködőbb és szakmaibb politizálást folytató szervezet felépítése, amely képes hatékonyan képviselni a budapestiek érdekeit.
Tükröt tartanának a Tisza-kormány elé
Szatmáry Kristóf hangsúlyozta, hogy Budapesten továbbra is a Fidesz rendelkezik a legerősebb önkormányzati bázissal, és a jövőben még inkább építeni kívánnak a sikeresen működő kerületi vezetőkre.
Emellett nyitottak az együttműködésre azokkal a polgármesterekkel is, akik politikai hovatartozástól függetlenül a város fejlődését tartják szem előtt. A politikus szerint a fővárosi Fidesz egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy rámutasson az országos és fővárosi vezetés hibáira. Úgy fogalmazott, hogy a budapestiek számára szeretnék világossá tenni:
Jelentős különbség mutatkozik a Tisza Párt ígéretei és azok gyakorlati megvalósítása között”.
Hozzátette, nem minden kérdésben a konfliktuskeresés lesz a cél. A Fidesz konstruktív ellenzékként kíván működni, támogatva azokat a kezdeményezéseket, amelyek a budapestiek érdekeit szolgálják, miközben saját javaslatokkal és programokkal is készülnek.
Fiatalítás és szervezeti átalakítás következhet
Az interjúban Szatmáry Kristóf a szervezeti megújulás részleteiről is beszélt. Elmondása szerint egy hárompólusú együttműködési rendszer kialakításán dolgoznak, amelyben a budapesti elnökség, a kerületi szervezetek és a fővárosi frakció összehangoltan működik majd.
A személyi megújulás kapcsán kiemelte, hogy az új vezetésben már több fiatal politikus kapott szerepet, ugyanakkor fontosnak tartja a tapasztalat és az új szemlélet egyensúlyát. Jelezte azt is, hogy információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer, és ismét a kerületi alapszervezetek válhatnak a párt működésének alapjává.
Szatmáry Kristóf szerint a Fidesz budapesti szervezetének új arculata és Budapest-politikája várhatóan két-három hónapon belül, legkésőbb őszre válik láthatóvá a nyilvánosság számára.
A politikus úgy látja, minden adott ahhoz, hogy a párt új alapokra helyezze fővárosi működését.