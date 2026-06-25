Traffipaxpénzek, közbiztonság, egységes tarifa a taxisoknak – nagy csomaggal készül a Fidesz a közgyűlésre

Miután az országgyűlési választások lezárultával nagy változások történtek mind a Fidesz, mind a Tisza, mind a Podmaniczky Mozgalom háza táján is, egy új energia érkezik a Fővárosi Közgyűlésbe – mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy, a sajtó munkatársainak tartott háttérbeszélgetésen szerdán. Szepesfalvy Anna felidézte, a választási kampány erősen meghatározta a közgyűlés hangnemét, azonban a fókuszpont most már az országos politikáról áthelyeződik ismét a helyi ügyekre. – Azonban az alapvető kérdéseink a város fejlesztésével kapcsolatban, a város anyagi helyzetével kapcsolatban ezek, ezek maradtak a régiek, itt nem látunk gyökeres elmosódást – jegyezte meg, majd kifejtette, milyen javaslatokkal készülnek a pénteki közgyűlésre.

Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Mirkó István)

Mint mondta, kiemelt feladatként tekintenek továbbra is arra, hogy történjen meg az átvilágítása a nagy fővárosi cégeknek, mert egyre több olyan ügy derül ki, amelyek minimum megkérdőjelezhetőek, vagy még a büntetőjogi felelősségre vonása is felmerülhet majd.– Ugyan kétszer kellett előterjesztenünk, mire a fővárosi közgyűlésen ez átment, de megalakult az a cégátvilágításokkal foglalkozó bizottság – idézte fel. Ennek vezetője Gál József volt először a Podmaniczky Mozgalomtól, majd a Tisza Párt vette át az irányítást.

A Tisza Párt és a felelősségvállalás

Szepesfalvy Anna emlékeztetett, az elmúlt két évben kipróbálták, milyen az, amikor a Fővárosi Közgyűlés egésze próbál kontrollt gyakorolni, és nagyobb átláthatóságot kér ezekben a folyamatokban. Ez azonban nem jött össze, mert szerinte az látható, hogy nincs nagyobb kontrollja a közgyűlésnek. Ezért a Fidesz-frakció jelezte, mivel június végével lejár a felügyelőbizottsági tagok megbízatása – akik jelenleg nem a szokásos módon, nem a politikai pártok jelöltjeiként kerültek ezekbe a pozíciókba, hanem a főváros vezetése köztisztviselőket és közalkalmazottakat bízott meg ezzel a feladattal –, felülvizsgálják korábbi álláspontjukat, és jelölni fognak embereket ezekre a pozíciókra.

Azt gondoljuk ugyanis, hogy nem működhet tovább az a rendszer, amelyben csak utólag vizsgáljuk meg, ha valami rosszul történt, és csak utólag világítunk át egy-egy céget. Ez fontos, a tisztánlátás érdekében mindenképpen szükséges. Különösen akkor, amikor arról beszélünk, hogy a főváros miért került olyan anyagi helyzetbe, amilyenben jelenleg van

– utalt Karácsony Gergely gazdálkodására a frakcióvezető.