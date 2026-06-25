Traffipaxpénzek, közbiztonság, egységes tarifa a taxisoknak – nagy csomaggal készül a Fidesz a közgyűlésre

Miután az országgyűlési választások lezárultával nagy változások történtek mind a Fidesz, mind a Tisza, mind a Podmaniczky Mozgalom háza táján is, egy új energia érkezik a Fővárosi Közgyűlésbe – mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy, a sajtó munkatársainak tartott háttérbeszélgetésen szerdán. Szepesfalvy Anna felidézte, a választási kampány erősen meghatározta a közgyűlés hangnemét, azonban a fókuszpont most már az országos politikáról áthelyeződik ismét a helyi ügyekre. – Azonban az alapvető kérdéseink a város fejlesztésével kapcsolatban, a város anyagi helyzetével kapcsolatban ezek, ezek maradtak a régiek, itt nem látunk gyökeres elmosódást – jegyezte meg, majd kifejtette, milyen javaslatokkal készülnek a pénteki közgyűlésre.
Mint mondta, kiemelt feladatként tekintenek továbbra is arra, hogy történjen meg az átvilágítása a nagy fővárosi cégeknek, mert egyre több olyan ügy derül ki, amelyek minimum megkérdőjelezhetőek, vagy még a büntetőjogi felelősségre vonása is felmerülhet majd.– Ugyan kétszer kellett előterjesztenünk, mire a fővárosi közgyűlésen ez átment, de megalakult az a cégátvilágításokkal foglalkozó bizottság – idézte fel. Ennek vezetője Gál József volt először a Podmaniczky Mozgalomtól, majd a Tisza Párt vette át az irányítást.
A Tisza Párt és a felelősségvállalás
Szepesfalvy Anna emlékeztetett, az elmúlt két évben kipróbálták, milyen az, amikor a Fővárosi Közgyűlés egésze próbál kontrollt gyakorolni, és nagyobb átláthatóságot kér ezekben a folyamatokban. Ez azonban nem jött össze, mert szerinte az látható, hogy nincs nagyobb kontrollja a közgyűlésnek. Ezért a Fidesz-frakció jelezte, mivel június végével lejár a felügyelőbizottsági tagok megbízatása – akik jelenleg nem a szokásos módon, nem a politikai pártok jelöltjeiként kerültek ezekbe a pozíciókba, hanem a főváros vezetése köztisztviselőket és közalkalmazottakat bízott meg ezzel a feladattal –, felülvizsgálják korábbi álláspontjukat, és jelölni fognak embereket ezekre a pozíciókra.
Azt gondoljuk ugyanis, hogy nem működhet tovább az a rendszer, amelyben csak utólag vizsgáljuk meg, ha valami rosszul történt, és csak utólag világítunk át egy-egy céget. Ez fontos, a tisztánlátás érdekében mindenképpen szükséges. Különösen akkor, amikor arról beszélünk, hogy a főváros miért került olyan anyagi helyzetbe, amilyenben jelenleg van
– utalt Karácsony Gergely gazdálkodására a frakcióvezető.
A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom viszont igencsak passzív: bár hangsúlyozzák az átláthatóság és a transzparencia fontosságát, mégsem delegálnak képviselőket a felügyelőbizottságokba, sem a főpolgármester-helyettesi pozíciókba. A törvény ugyanis előírja, hogy a fővárosi közgyűlésnek választania kell legalább egy választott képviselőt főpolgármester-helyettesnek, aki általános helyettesként tudja ellátni a feladatokat.
Szepesfalvy Anna szerint ez a hiány törvénysértő, és kérdéseket vet fel a felelősségvállalás hiányáról, különösen akkor, amikor ezek a pártok együtt – gyakorlatilag szövetségesként – a legerősebbek a közgyűlésben. Erre egyébként a főpolgármester is többször felhívta a figyelmüket, jelezve, hogy szívesen látná őket ezekben a szerepekben. – Továbbra sem értjük azonban, hogy a hallgatáson kívül milyen indoklás áll emögött – jegyezte meg, hangsúlyozva: a választóktól kapott felhatalmazás nemcsak a véleménynyilvánításra, hanem a mindennapi ellenőrző munkára is kötelez. – Az ellenőrzési pozíciók üresen hagyása gyengíti a fővárosi cégek és intézmények feletti demokratikus felügyeletet, és politikai űrt teremt a számonkérhetőségben – mutatott rá a frakcióvezető.
A traffipaxbevételek felét a fővárosnak adnák
Szepesfalvy Anna elmondta, a közgyűlésen javaslatot nyújtanak be az „igazságos bírságmegosztás a főváros fejlesztéséért”. Kifejtette: Budapest vezetése saját forrásból telepített sebességmérő kamerákkal növeli a közúti biztonságot. A Fővárosi Közgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítási kezdeményezés alapján
az önkormányzatok által finanszírozott kamerák által generált bírságbevételek 50 százaléka az államot, míg a másik 50 százaléka közvetlenül a kihelyező önkormányzatot illetné meg.
A helyben maradó forrásokat a települések kizárólag a helyi úthálózat karbantartására, fenntartására és közlekedésfejlesztésre fordíthatnák. Az Origo kérdésére Gulyás Gergely Kristóf elmondta, azt pontosan nem lehet tudni mekkora bevételt jelentene ez Budapesten, ugyanis a javaslat kizárólag az önkormányzatok által kihelyezett traffipaxokra vonatkozik. A rendőrkapitányságok és a rendőr-főkapitányságok által végzett mérésekből származó bevételek egy külön rendszerben jelennek meg, akár járműből végzett, akár egyéb sebességmérésekről beszélünk.
Ugyanakkor minden többletbevételre szükség lenne a budapesti közutak állapotának javítását célzó fejlesztésekhez. Tehát még ha csak minimális bevételnövekedést jelentene is ez a forrás – bár ezt kétlem, hiszen a főváros nagyon sok traffipaxot helyez ki –, annak is meglenne a helye Budapesten. Ráadásul kerületi szinten is telepítettek traffiboxokat, így az ebből származó forrásokat szintén hasznosan lehetne felhasználni a városban
– mondta az Origónak a frakcióvezető-helyettes.
Jobb közbiztonságot
A Fidesz-KDNP frakció átfogó javaslatcsomagot nyújt be a budapesti közterületi rend, tisztaság és a lakossági biztonságérzet javítása érdekében is, közvetlen kapcsolatot teremtve a közlekedési bírságok és a közbiztonság finanszírozása között. Szepesfalvy Anna elmondása szerint az utóbbi időben nagyon sok megkeresést kapott Újbudáról, az Etele tér és környéke kapcsán. Ott egy kifejezetten kedvezőtlen folyamat indult el, amely sok lakos számára okoz aggodalmat.
– Ugyanakkor nemcsak erről a helyszínről beszélhetünk. Ide sorolható a Keleti pályaudvar környéke, a KÖKI térsége, a Blaha Lujza tér vagy a Széll Kálmán tér is. Ezeket a helyszíneket gyakorlatilag minden budapesti ismeri, amikor a közbiztonsági szempontból problémásabb területekről esik szó – tette hozzá, majd kiemelte:
kezdeményezik a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság korábbi közös járőrszolgálatának azonnali visszaállítását.
A frakció javaslata szerint a traffipaxokból származó, önkormányzatot megillető 50 százalékos bírságbevételt a rendészeti dolgozók megtartását és megbecsülését szolgáló „Budapest-pótlékra” csoportosítanák át. A romló közállapotok kezelésére célzottan fejlesztenék a térgondnoki hálózatot az Etele téren és más kiemelt fővárosi csomópontokon.
Állatvédelem hőségriadóban
A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra is, a nyári extrém meleg és a hőségriadók időszaka nemcsak az emberekre, hanem a környezetünkben élő állatokra is közvetlen életveszélyt jelent. Kiemelte: fontos, hogy a főváros és a lakosság közösen, felelősen cselekedjen a védelmükben.
– Politikai és társadalmi felelősségünk, hogy folyamatosan emlékeztessük a gazdákat és a lakosságot a megelőző intézkedésekre, mivel a kisállatok nem képesek jelezni a hőséggel járó kritikus állapotokat. Rendkívül fontos, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet erre a veszélyre, ezért a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon keresztül mindent meg is teszünk a lakosság rendszeres és hatékony tájékoztatásáért – magyarázta.
Egységes tarifaemelés a taxisoknak
Szepesfalvy Anna felhívta a figyelmet arra is, a budapesti taxis szektor szereplői példaértékű összefogással félretették belső vitáikat, és közös, egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki. A labda most a fővárosi döntéshozók térfelén van. A taxis szervezetek közös beadványa nyomán hivatalos levélben kezdeményezték a főpolgármesternél és a frakcióvezetőknél, hogy legkésőbb június 19-ig üljenek tárgyalóasztalhoz a következő közgyűlési javaslat részleteinek kidolgozására.
Bár a szektor hosszú távú jövőjét érintő számos kormányzati és fővárosi szabályozási kérdés még nyitott, a több ezer nap mint nap dolgozó budapesti taxis megélhetését és családjának biztonságát azonnal garantálni kell a tarifaigazítással
– hangsúlyozta.
Scherer Péter emléktábla
A Fidesz-KDNP frakciójának péntekre van egy kulturális jellegű javaslata is: a cél tisztelegni Scherer Péter munkássága előtt. A Fővárosi Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére méltó emléket állítanának Budapesten a közelmúltban, 64 éves korában elhunyt Jászai Mari-díjas színművész tiszteletére. A családdal teljes egyetértésben egy emléktáblát vagy emlékpadot helyeznek el a Margit-szigeten. A helyszínválasztás tudatos:
az emlékhelyet a művész által életében kiemelten kedvelt platánfák közvetlen környezetében alakítják ki, így tisztelegve több mint négy évtizedes, kimagasló színművészeti pályafutása előtt.