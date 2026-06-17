Azonnali magyarázatot vár a Fidesz-frakció a Szőlő utca ügyében Magyar Pétertől

A Fidesz-frakció a Szőlő utcai botrány fejleményeire reagálva kijelentette: az elmúlt időszak fejleményei arra utalnak, hogy a Tisza Párt részéről egy tudatos, politikailag felépített lejáratási kampány zajlott a jobboldali politikusok ellen. Közleményükben haladéktalan nyilatkozatot várnak a Tisza-kormánytól annak kapcsán, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban.

Magyar Pétertől azonnali magyarázatot vár az ellenzék a Szőlő utcai botrány fejleményeinek okán (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz-frakció szerint a Szőlő utca ügye tudatos lejáratókampány volt

A közlemény szerint

olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében.”

A Fidesz-frakció azt is hangsúlyozza, hogy

ha a nyilvánosságra került interjúban és a bemutatott hangfelvételben elhangzott állítások igazolódnak, akkor az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre.

A közlemény szerint az ügy szálai a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek. A frakció egyértelmű politikai felelősségre vonást sürget:

A Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban.”

A Fidesz szerint a fejlemények azt mutatják, hogy már nem egyszerű politikai vitáról van szó, hanem egy tudatosan felépített akciósorozatról, amely a kormánypártok lejáratását célozta és súlyos következményei lehetnek.