Fontos döntéseket hoz a Fidesz: indul a kongresszus, kiderül, kik lesznek a párt vezetői – élő

A választási sokk után először tart erődemonstrációt a Fidesz: az ellenzékbe szoruló egykori kormánypárt ma tisztújító munkakongresszus keretében határozza meg, hogy merre tovább. Az előzetes sajtóhírek szerint egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki öt parlamenti választáson is győzelemre vezette politikai közösségét és aki ezúttal is vállalja a patrióta erők irányítását. Ma az is eldől, hogy a volt miniszterelnök mellé kik kerülnek be a tervek szerint felduzzasztott létszámú elnökségbe.

Mindemellett alapjaiban változik meg a jobboldali párt működése: ahogyan arról már több fideszes politikus is beszélt a választás óta, a pártnak vissza kell térnie a mozgalmi politizáláshoz. Ennek következtében várhatóan módosítják a Fidesz szervezeti felépítését: a választókerületi rendszer megszűnik, helyette települési és megyei szintre áll át a párt.

Várhatóan egy évre ismét a Fidesz elnökévé választják Orbán Viktort.

Forrás: Facebook

Orbán Viktor a rendezvényt megelőzően egy terjedelmes röpiratot tett közzé a Fidesz oldalán. Ebben a szuverenitás védelmét jelölte meg legfontosabb feladatként a jobboldali közösség számára.

A 10 órás kezdés előtt a volt miniszterelnök megérkezett a Budapesti Kongresszusi Központhoz és válaszolt a sajtó kérdéseire. Mellette állt régi-új sajtófőnöke, Havasi Bertalan is. A fideszes politikusok közül Takács Péter volt egészségügyi miniszter, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Bóka János volt európai uniós miniszter is már ott van a rendezvényen.

A részvevők a Himnusz eléneklésével nyitották meg a rendezvényt. Ezt követően Szita Károly kaposvári polgármester és Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő lépett színpadra, ők az esemény házigazdái.

Kiderült, hogy a kongresszusi küldöttek száma 901 fő, azaz ennyien szavazhatnak a mai napon a jobboldali pártot érintő legfontosabb kérdésekben. A határozatképességhez 451 szavazat szükséges. A kongresszus határozatképes, negyed tízig mintegy 700 küldött regisztrált, azaz jelent meg a helyszínen.

Marx követői nem tűntek el

Kövér László szólalt fel elsőként, aki megadta az engedélyt a tegeződésre, bár elmondása szerint ez valójában távol áll tőle. A politikus bocsánatot kért azért, mert nem tudták folytatni a kormányzást. Kész elfogadni a politikai ellenfeleik azon kritikáját, hogy nem kormányoztak jól. "De milyen kár, hogy ez másoknak megközelítőleg sem sikerült ennyire" - tette hozzá. Szerinte az új kormány "Ungarische" Péter vezetésével a proletárdiktatúra felé tartanak.

Minden 133 nap után, eljön a 134. is

- vont történelmi párhuzamot, a Tanácsköztársaságra utalva Kövér, aki szerint egyszer minden gonoszság számonkéretik. A politikus szerint a rendszerváltás befejeződött, azonban Marx "tébolyodott" követői nem tűntek el, csak "ismét színt, alakot és ideológiát váltottak", utalt a Tisza Pártra és Magyar Péterre. Ehhez a jövőben alkalmazkodnunk kell - tette hozzá.