Rendkívüli döntések sorát hozzák a Fidesz kongresszusán – képeken mutatjuk az eseményt

A kongresszuson a küldöttek fontos döntéseket hoztak a Fidesz jövőjéről, többek között elfogadták az alapszabály módosítását és döntöttek a párt vezetésének átalakításáról is. Az eseményen beszédet mondott Kövér László, Szűcs Gábor, valamint Orbán Viktor, aki részletesen ismertette a választási vereség tanulságait és a párt megújításának irányait. Galériánkban a nap legfontosabb pillanatait mutatjuk meg.

A Fidesz tisztújító kongresszusát kiemelt médiaérdeklődés kísérte (Fotó: Fischer Zoltán)