Rendkívüli döntések sorát hozzák a Fidesz kongresszusán – képeken mutatjuk az eseményt

Hatalmas érdeklődés mellett kezdődött meg a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. Az eseményen Orbán Viktor előbb az újságírók kérdéseire válaszolt, majd beszédében részletesen értékelte a választási vereség okait, felvázolta a párt megújításának irányait, valamint jelentős szervezeti átalakításokat is bejelentett.
A kongresszuson a küldöttek fontos döntéseket hoztak a Fidesz jövőjéről, többek között elfogadták az alapszabály módosítását és döntöttek a párt vezetésének átalakításáról is. Az eseményen beszédet mondott Kövér László, Szűcs Gábor, valamint Orbán Viktor, aki részletesen ismertette a választási vereség tanulságait és a párt megújításának irányait. Galériánkban a nap legfontosabb pillanatait mutatjuk meg.
Galéria: Megkezdődött a Fidesz 32. tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban
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Felfokozott hangulat és sűrű tömeg fogadja a helyszínre lépő Orbán Viktort a tisztújító rendezvény kezdetén, 2026. június 13-án
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