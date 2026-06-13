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Orbán Viktor történelmi beszédet mondott – kijelölte az új irányt és egy fontos dátumot is

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Fidesz

Rendkívüli döntések sorát hozzák a Fidesz kongresszusán – képeken mutatjuk az eseményt

8 perce
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Hatalmas érdeklődés mellett kezdődött meg a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban. Az eseményen Orbán Viktor előbb az újságírók kérdéseire válaszolt, majd beszédében részletesen értékelte a választási vereség okait, felvázolta a párt megújításának irányait, valamint jelentős szervezeti átalakításokat is bejelentett.
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FideszOrbán ViktorFidesz Kongresszusbeszédgaléria

A kongresszuson a küldöttek fontos döntéseket hoztak a Fidesz jövőjéről, többek között elfogadták az alapszabály módosítását és döntöttek a párt vezetésének átalakításáról is. Az eseményen beszédet mondott Kövér László, Szűcs Gábor, valamint Orbán Viktor, aki részletesen ismertette a választási vereség tanulságait és a párt megújításának irányait. Galériánkban a nap legfontosabb pillanatait mutatjuk meg.

Fidesz
A Fidesz tisztújító kongresszusát kiemelt médiaérdeklődés kísérte (Fotó: Fischer Zoltán)
Orbán Viktor szerint ezek voltak a választási vereség okai – itt a teljes lista
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Fidesz kongresszus 2026.06.13., Fideszkongresszus20260613
Galéria: Megkezdődött a Fidesz 32. tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban
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Felfokozott hangulat és sűrű tömeg fogadja a helyszínre lépő Orbán Viktort a tisztújító rendezvény kezdetén, 2026. június 13-án

 

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