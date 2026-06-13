Ma eldől, hogy Orbán Viktor marad-e a Fidesz elnöke – minden, amit a tisztújító kongresszusról tudni érdemes

Alapjaiban változhat meg a Fidesz Magyar Polgári Párt szervezeti felépítése; megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint meghatározott időre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt szombati tisztújító kongresszusán – részletezte korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktort egyedüli jelöltként indul a pártelnöki posztért a Fidesz a kongresszusán (Kép forrása: Fidesz.hu)

Nem sajtónyilvános a tisztújító kongresszus

A kommunikációs igazgató tájékoztatója szerint az esemény egy „munkakongresszus” lesz, és délelőtt 10 órakor kezdődik. Éppen ezért az esemény nem lesz sajtónyilvános, viszont élőben közvetítik az eseményeket Orbán Viktor közösségi oldalán, a Fidesz Facebook-oldalán, valamint az Origo és a Hír TV is élőben tudósít az eseményről. A testületi beszámolóktól kezdve a vármegyei tisztségviselők hozzászólásán át az új tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz.

Havasi Bertalan elmondta, hogy a kongresszus a tervek szerint

alapszabály-módosításról is dönt, amely alapjaiban megváltoztatja a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd.

A megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek – részletezte.

Gyökeres változtatásokat kíván az új politikai helyzet

A hírek szerint a párt Országos Elnöksége jelentősen bővül: a jövőben 19 megyei és a fővárosi elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

A várakozások szerint további egy évre újraválaszthatják elnöknek Orbán Viktort, aki egyedüli jelöltként indul a posztért.

Orbán Viktor 1993 és 2000 között volt, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. A legutóbbi, januári tisztújító kongresszus ugyanis rendhagyóra sikeredett a közelgő választások miatt. Az általában kétévente megrendezett kongresszus 2025 novembere helyett 2026 januárjára csúszott át, ám akkor az elnökségben nem történt változás, csupán a választáson induló egyéni képviselőjelölteket mutatták be.