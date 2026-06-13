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Orbán Viktor

Ma eldől, hogy Orbán Viktor marad-e a Fidesz elnöke – minden, amit a tisztújító kongresszusról tudni érdemes

1 órája
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A párt teljes szervezeti átalakításáról és megújulásáról, valamint Orbán Viktor elnöki ciklusának meghosszabbításáról is döntenek a Fidesz országos kongresszusán, amelyet szombaton 10 órától tartanak a Budapest Kongresszusi Központban. Az áprilisi választások óta különösen várt eseményről az Origo és a Hír TV is élőben tudósít.
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Alapjaiban változhat meg a Fidesz Magyar Polgári Párt szervezeti felépítése; megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint meghatározott időre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt szombati tisztújító kongresszusán – részletezte korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktort várhatóan egyedüli jelölt lesz a pártelnöki posztra a kongresszuson
Orbán Viktort egyedüli jelöltként indul a pártelnöki posztért a Fidesz a kongresszusán (Kép forrása: Fidesz.hu) 

Nem sajtónyilvános a tisztújító kongresszus

A kommunikációs igazgató tájékoztatója szerint az esemény egy „munkakongresszus lesz, és délelőtt 10 órakor kezdődik. Éppen ezért az esemény nem lesz sajtónyilvános, viszont élőben közvetítik az eseményeket Orbán Viktor közösségi oldalán, a Fidesz Facebook-oldalán, valamint az Origo és a Hír TV is élőben tudósít az eseményről. A testületi beszámolóktól kezdve a vármegyei tisztségviselők hozzászólásán át az új tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz.

Havasi Bertalan elmondta, hogy a kongresszus a tervek szerint

alapszabály-módosításról is dönt, amely alapjaiban megváltoztatja a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd. 

A megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek részletezte. 

Gyökeres változtatásokat kíván az új politikai helyzet 

A hírek szerint a párt Országos Elnöksége jelentősen bővül: a jövőben 19 megyei és a fővárosi elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

A várakozások szerint további egy évre újraválaszthatják elnöknek Orbán Viktort, aki egyedüli jelöltként indul a posztért. 

Orbán Viktor 1993 és 2000 között volt, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. A legutóbbi, januári tisztújító kongresszus ugyanis rendhagyóra sikeredett a közelgő választások miatt. Az általában kétévente megrendezett kongresszus 2025 novembere helyett 2026 januárjára csúszott át, ám akkor az elnökségben nem történt változás, csupán a választáson induló egyéni képviselőjelölteket mutatták be. 

Ezért töltheti be tisztségét 2023 óta a négy alelnök: Gál Kinga, Kósa Lajos, Kubatov Gábor és Németh Szilárd.

Eldől Orbán Viktor sorsa – fontos részletek derültek ki a Fidesz közelgő kongresszusáról

Havasi Bertalan az alelnök-jelöltekre és a megyei elnökök személyére vonatkozó kérdésre jelezte: az elmúlt napokban zajlottak a megyei küldöttgyűlések, amelyeken megvitatták az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot, a személyi javaslatokról ezek után születhet majd döntés.

Már a kongresszus előtt is történtek változások

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor az elmúlt időszakban több, a Fidesz megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportot alapított. Czunyiné Bertalan Judit vezetésével megalakult a Védvonal , megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása (élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel) és már zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése (Vidoven Árpád irányításával). 

Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik.

Ezen szerveződések közül eddig a Védvonal a legaktívabb, a megalakítása óta eltelt két hétben már több mint 70 olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkozni a szervezet jogászainak. A Védvonal fogadja az e-mailben érkező bejelentéseket, de személyesen elérhető Budapesten a Polgárok Házában. 

Havasi Bertalan azt is elmondta, hogy Orbán Viktor már a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén dolgozik. 

A Fidesz elnöke június 17-én és 18-án Brüsszelben tárgyal majd, ahol részt vesz a Patrióták uniós csúcstalálkozó előtti egyeztetésén. 

Orbán Viktor emellett a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén nemzetközi sajtótájékoztatót is tart.
Orbán Viktornak a januári Fidesz-kongresszuson mondott beszédét az alábbi videóban nézheti meg újra:

 

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