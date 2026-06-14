Ami hétfőn fog történni, az átírhatja a politikát – lépett a Fidesz

A hétvégi tisztújító kongresszust követően hétfőn már összeülhet a Fidesz új elnöksége – számolt be a Mandiner. Nagy János korábbi államtitkár, Orbán Viktor egykori közeli munkatársa a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a pártnak a megváltozott politikai helyzethez igazodva új válaszokat kell találnia a következő időszak kihívásaira.

Orbán Viktor a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusának színpadán, a háttérben nemzeti zászlók sorfalával, 2026. június 13-án

( Fotó: Fischer Zoltán)

A Fidesz előtt új kihívások állnak

Nagy János szerint a kongresszuson elhangzott felszólalások világosan jelezték, hogy a pártnak szembe kell néznie a megváltozott politikai környezettel.

A volt államtitkár úgy látja, hogy

jelentős különbségek mutatkoznak a fővárosi és a vidéki választók hangulata, illetve véleménye között. Szerinte egy sajátos politikai és társadalmi közeg alakult ki, amelynek megértéséhez további elemzésekre, beszélgetésekre és közös gondolkodásra lesz szükség.

Nagy János arról is beszélt, hogy a pártnak el kell mozdulnia a korábbi, Orbán Viktor által korábban „félkatonainak” nevezett, erősen centralizált működési modelltől. Véleménye szerint

az ellenzéki szerepkörben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a párbeszédnek, a személyes kapcsolatoknak és a helyi közösségek építésének.

A politikus reményét fejezte ki, hogy az újonnan megválasztott elnökség már hétfőn megkezdi az ehhez szükséges új módszerek és működési formák kidolgozását.

A kongresszuson elfogadott szervezeti változtatásokat szintén fontos lépésnek nevezte. Az új struktúrában a korábbi regionális rendszer helyett a megyei szervezetek szerepe erősödik, ami szerinte hatékonyabb működést és gyorsabb reagálást tehet lehetővé.

Nagy János hangsúlyozta, hogy