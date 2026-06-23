A Fidesz kőkemény üzenetet küldött az őrizetbe vételek után

A Fidesz a keddi közleményében reagált arra, hogy a NAV hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap korábbi támogatásai miatt indult eljárásban. A párt hangsúlyozta, hogy az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, és minden olyan szervezet indulhatott rajtuk, amely kulturális programot valósított meg. Úgy fogalmazott, hogy büszke a nemzeti kormányzás időszakára, amely korábban nem látott mértékű forrásokat biztosított a magyar kulturális élet számára.

A Fidesz szerint a Tisza-kormány egy modernkori ÁVH-t akar létrehozni (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Akik most a leghangosabban kiabálnak, azok sok száz millió forintot kaptak az elmúlt évek kulturális pályázatain”

– mutatott rá a Fidesz, és arra is felhívta a figyelmet, hogy számos támogatás esetében az elszámolási határidő még le sem járt.