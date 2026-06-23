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A Fidesz kőkemény üzenetet küldött az őrizetbe vételek után

Rendkívüli

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Fidesz

A Fidesz kőkemény üzenetet küldött az őrizetbe vételek után

1 órája
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A Fidesz szerint az NKA-ügyben történt keddi őrizetbe vételek újabb bizonyítékai annak, hogy a Tisza politikai célokra használja az állami intézményeket. A párt úgy véli, a kormány a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére és megfélemlítésére építi fel működését.
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FideszNemzeti Kulturális Alap (NKA)őrizetbe vételTisza-kormányközleményÁVHMagyar Péter

A Fidesz a keddi közleményében reagált arra, hogy a NAV hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap korábbi támogatásai miatt indult eljárásban. A párt hangsúlyozta, hogy az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, és minden olyan szervezet indulhatott rajtuk, amely kulturális programot valósított meg. Úgy fogalmazott, hogy büszke a nemzeti kormányzás időszakára, amely korábban nem látott mértékű forrásokat biztosított a magyar kulturális élet számára. 

Fidesz
A Fidesz szerint a Tisza-kormány egy modernkori ÁVH-t akar létrehozni (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Akik most a leghangosabban kiabálnak, azok sok száz millió forintot kaptak az elmúlt évek kulturális pályázatain”

 – mutatott rá a Fidesz, és arra is felhívta a figyelmet, hogy számos támogatás esetében az elszámolási határidő még le sem járt. 

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„Itt az újabb bizonyíték”

A párt élesen bírálta a Tisza-kormány működését is. 

A választások után a Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Ennek a folyamatnak a betetőzése a modernkori ÁVH, amely egyszerre nyomozóhatóság, ügyészség és titkosszolgálati szerv” 

– írta Fidesz, utalva a Magyar Péter által ígért és társadalmi egyeztetésre bocsátott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra. A párt szerint a jelenlegi ügy túlmutat az NKA támogatásain, és azt a kérdést veti fel, hogy a kormány miként használja fel az állami intézményrendszert politikai céljai érvényesítésére.

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