Éledezik a Fidesz, több volt miniszterre is fontos feladatok várnak

A választási vereség után átalakulásba kezdett a Fidesz: új szervezeti egységeket hoznak létre, és több ismert politikus is új feladatot kap. Orbán Viktor pártelnök kezdeményezésére több szakmai műhely és kabinet felállítása zajlik. A cél a párt újjászervezése és a politikai háttér megerősítése – írja a Mandiner.

A Gulyás Gergely vezette Fidesz-frakció

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Az egyik legfontosabb szerepet Navracsics Tibor kapta, aki a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője lett. A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter az utóbbi napokban újra aktív lett a nyilvánosságban is, és több kérdésben megszólalt az önkormányzatok működésével kapcsolatban.

Ezzel párhuzamosan új politikai műhelyek is épülnek. A biztonságpolitikai háttérmunka megszervezését Vidoven Árpád irányítja, míg egy Európa Klub létrehozásán Bóka János dolgozik. A parlamenti munkában is változás történt: