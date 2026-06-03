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gulyás gergely

Éledezik a Fidesz, több volt miniszterre is fontos feladatok várnak

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Új szervezeti felépítéssel és kulcsemberek kijelölésével kezdte meg átalakulását a Fidesz: Navracsics Tibor fontos szerepet kap, miközben Gulyás Gergely a frakció élére állt.
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gulyás gergelyfideszorbán viktorbóka jánosnavracsics tiborminiszter

A választási vereség után átalakulásba kezdett a Fidesz: új szervezeti egységeket hoznak létre, és több ismert politikus is új feladatot kap. Orbán Viktor pártelnök kezdeményezésére több szakmai műhely és kabinet felállítása zajlik. A cél a párt újjászervezése és a politikai háttér megerősítése – írja a Mandiner.

A Gulyás Gergely vezette Fidesz frakció
A Gulyás Gergely vezette Fidesz-frakció
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Az egyik legfontosabb szerepet Navracsics Tibor kapta, aki a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője lett. A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter az utóbbi napokban újra aktív lett a nyilvánosságban is, és több kérdésben megszólalt az önkormányzatok működésével kapcsolatban.  

Ezzel párhuzamosan új politikai műhelyek is épülnek. A biztonságpolitikai háttérmunka megszervezését Vidoven Árpád irányítja, míg egy Európa Klub létrehozásán Bóka János dolgozik. A parlamenti munkában is változás történt: 

Gulyás Gergely átvette a Fidesz frakciójának vezetését.  

Közleményt adott ki a Fidesz – ezt üzenték Magyar Péternek

 

A személyi döntések és az új szervezeti elemek azt jelzik, hogy a párt több fronton próbál alkalmazkodni a választási vereség után kialakult helyzethez. A háttérben már zajlik a tisztújítás és az új politikai irányok keresése is, amelynek részeként Navracsics korábban arról is beszélt, hogy a Fidesznek vissza kell találnia a korábbi polgári értékeihez.  

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