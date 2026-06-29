Rétvári Bence: Már egyszer leírták a Fideszt, mégis négyszer nyert kétharmaddal

„A lex Orbán kapcsán lényegileg arra hivatkozik a Tisza, hogy Orbán Viktort a magyar választók – egyszer s mindenkorra – leváltották, ezért a győztesnek morálisan joga van őt örökre kizárni a miniszterelnökségből, mert ezzel ők csak a »nép akaratát« hajtják végre” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence, majd rámutatott: csakhogy nem ez volt az első választási veresége a Fidesznek.

Rétvári Bence szerint alaptalan és jogellenes a lex Orbán, amely személyre szabott jogalkotással, erőszakosan zárja ki Orbán Viktort a demokratikus versenyből. Emlékeztetett arra is, két vesztett választás után a Fidesz talpra állt, és zsinórban négyszer győzött kétharmaddal

(Forrás: Facebook)

Ahogyan korábban már megírtuk, az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló döntést az Országgyűlés 2026. június 15-én fogadta el. Ennek részeként olyan szabály is életbe lépett, amely alapján nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen legalább nyolc évet töltött már a tisztségben. Ez az a döntés, amely lex Orbánként híresült el.

Rétvári: egyszer már talpra állt a Fidesz

A KDNP frakcióvezetője bejegyzésében felidézte, 2002-ben kormányról került ellenzékbe, ráadásul 2006-ban úgy vesztett ismét ellenzékből, hogy az akkori baloldali kormány a rendszerváltás után először tudott kormányról nyerni. Sokan mondták, hogy ezzel a Fidesz elvesztette váltópárt jellegét, és előbb-utóbb el is tűnhet a politikából.

De nem így lett. Két vesztett választás után a Fidesz talpra állt, és zsinórban négyszer győzött kétharmaddal

– húzta alá, majd hozzá tette: a Fidesz tehát nagy vereségekből tudott újra talpra állni. „A mostani nagy vereség sem vonja tehát kétségbe, hogy a Fidesz a jövőben visszatérjen a kormányba. Ezért is alaptalan és jogellenes a lex Orbán, amely személyre szabott jogalkotással, erőszakosan zárja ki Orbán Viktort a demokratikus versenyből“ – mutatott rá Rétvári Bence.