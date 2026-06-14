Kemény szembesítés után nagy változások jönnek a Fideszben

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán a Magyar Nemzet több fideszes politikust is megszólított. Havasi Bertalan szerint a választók már kimondták a legkeményebb kritikát a párttal szemben, Radics Béla a fiatalok megszólítását és a digitális térhez való alkalmazkodást sürgette, Szalai Piroska pedig a vereség tanulságainak őszinte feldolgozását nevezte a továbblépés feltételének.
A kongresszuson Orbán Viktor beszélt a Fidesz–KDNP vereségének tíz legfőbb okáról, valamint több felszólaló is részletesen elemezte a választási kudarchoz vezető tényezőket. A legkeményebb kritika Hidvéghi Balázstól és Stumpf Istvántól hangzott el, amelyek önmagukban nagy port kavartak a sajtóban. Havasi Bertalan azonban úgy véli, azért járt le az önkritika ideje, mert a magyar választópolgárok kritikát gyakoroltak, „mégpedig a lehető legkeményebb módon”.
Elküldtek minket jó messzire a kormányzás közeléből, és azt gondolom, hogy ez volt maga a szembesítés”
– emelte ki. Szerinte ez volt maga a veszteség.
A Fidesz ellenzéki stratégiája
Inkább nem is azt mondanám, hogy megújulni kell, hanem alkalmazkodni az új helyzethez. A Fidesznek hatékony és sikeres ellenzéki pozícióra kell átállnia, nem pedig túlzottan sokat elemezni, hogy mi vezetett idáig”
– fogalmazott Havasi Bertalan. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy jó irányba indultak el egy erős ellenzéki frakció felépítésével.
Szerinte a kongresszus lezárultával a párt átalakítása is megtörtént, de még az egész mozgalmi lábat, azt a „kedvesebb, barátságosabb, újra beszélgetésre építő, nem pusztán alá-fölérendeltségi és feladatvégrehajtó szemléletű működést is ki kell alakítani.” Ugyanis,
ha ez sikerül, akkor őszre sokkal hatékonyabb és erőteljesebb politikai programot tud majd képviselni a Fidesz.”
Az új ellenzéki stratégia kulcsát abban látja, hogy:
Ha mindenki a saját helyén kiáll önmagáért és a közösségéért, akkor az egész közösség megerősödik. A Magyar Péter-féle önkény időszakában ez szerintem különösen fontos”
– mutatott rá, hozzátéve: ezen a nyáron biztosan nem lesz politikai uborkaszezon.
Fontos, hogy a véleménykülönbségek gyorsabban eljussanak a felső vezetéshez
Radics Béla képviselő pozitívan fogadta a Fidesz önkritikáját. Neki Hidvéghi Balázs beszéde kifejezetten tetszett, a budapesti választmányon is nagyjából ezek a gondolatok hangzottak el.
A kampányban ezt sajnos nem tudtuk ugyanígy megmutatni, pedig éppen ez bizonyítja, hogy mennyire demokratikus párt vagyunk, és hogy vannak véleménykülönbségek”
– emelte ki, hozzátéve: bízik benne, hogy a megújulás egyik új fejezete az lesz, hogy ezek a véleménykülönbségek gyorsabban, hatékonyabban, mozgalmi szinten is eljutnak a felső vezetéshez. Ugyanakkor a választási vereség egyik fő tanulsága szerinte az volt, hogy jobban kell alkalmazkodni a környezethez, beleértve a digitális világot is. Ugyanis lehet jó az üzenet, ha nem jól kommunikálják.
A képviselő szerint az is fontos, hogy végig kell vinni a generációváltást. Szerinte nem működik az, hogy egy-két fiatal lézeng a Fidesz soraiban, hanem az kell, hogy a legkisebb helyi Fidesz-csoportokban is ott legyenek a fiatalok. Ehhez pedig vonzó ajánlatot kell tenni számukra.
Le kell zárni a múltat, és el kell indulni a jövő felé
Szalai Piroska képviselő Radics Bélához hasonlóan szintén pozitívan értékelte az önkritikát.
Mindenkinek ki kell beszélnie azokat az érzéseket, amelyeket egy ilyen választási eredmény után érez. Ha ezeket nem beszéljük ki, akkor a feldolgozatlan problémák olyan gátat jelenthetnek, amely akár a következő négy évre vagy még hosszabb időre is megoldhatatlan helyzeteket teremthet”
– hangsúlyozta, majd rámutatott: ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a problémát, akkor az már feladattá válik, amelyen dolgozni lehet.
Ezért ennek a kongresszusnak az egyik fontos célja az volt, hogy lezárjuk a múltat, másrészt elindulni a jövő felé”
– emelte ki.
Szerinte fontos volt megfogalmazni, hogy melyek lehetnek a következő időszak feladatai.
„Nem az volt a cél, hogy a nap végére minden kérdésre kész válasz szülessen, hanem hogy elinduljon egy folyamat. Ha nem dolgozzuk fel a múlt negatív tapasztalatait, akkor nem tudunk előrelépni.” Hangsúlyozta:
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ekkora vereség után kizárólag a múlton rágódjunk.”
A Fidesz szervezeti átalakítása kapcsán Szalai Piroska bizakodó. Szerinte ugyanis az a tudás és tapasztalat, amely az elmúlt években felhalmozódott, komoly értéket jelent. Emellett azt is hallani lehetett, hogy a vereség után sok új ember érdeklődik a Fidesz iránt, és szeretne bekapcsolódni a munkába.
A következő időszakban fog igazán kiderülni, hogy ez a változás mit hoz. Milyen erőforrásokat tud mozgósítani a Fidesz, és milyen keretrendszert tud felépíteni ahhoz, hogy a jövőben sikeresen működjön. Én abban bízom, hogy egy professzionális, terhelhető, hatékony és eredményes rendszer épül majd fel”
– mondta Szalai Piroska.