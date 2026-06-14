Kemény szembesítés után nagy változások jönnek a Fideszben

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán a Magyar Nemzet több fideszes politikust is megszólított. Havasi Bertalan szerint a választók már kimondták a legkeményebb kritikát a párttal szemben, Radics Béla a fiatalok megszólítását és a digitális térhez való alkalmazkodást sürgette, Szalai Piroska pedig a vereség tanulságainak őszinte feldolgozását nevezte a továbblépés feltételének.

A Fidesz 32. tisztújító kongresszusának ünnepi díszlete és a pódium a Budapest Kongresszusi Központban, 2026. június 13-án Fotó: Fischer Zoltán

A kongresszuson Orbán Viktor beszélt a Fidesz–KDNP vereségének tíz legfőbb okáról, valamint több felszólaló is részletesen elemezte a választási kudarchoz vezető tényezőket. A legkeményebb kritika Hidvéghi Balázstól és Stumpf Istvántól hangzott el, amelyek önmagukban nagy port kavartak a sajtóban. Havasi Bertalan azonban úgy véli, azért járt le az önkritika ideje, mert a magyar választópolgárok kritikát gyakoroltak, „mégpedig a lehető legkeményebb módon”.

Elküldtek minket jó messzire a kormányzás közeléből, és azt gondolom, hogy ez volt maga a szembesítés”

– emelte ki. Szerinte ez volt maga a veszteség.

A Fidesz ellenzéki stratégiája

Inkább nem is azt mondanám, hogy megújulni kell, hanem alkalmazkodni az új helyzethez. A Fidesznek hatékony és sikeres ellenzéki pozícióra kell átállnia, nem pedig túlzottan sokat elemezni, hogy mi vezetett idáig”

– fogalmazott Havasi Bertalan. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy jó irányba indultak el egy erős ellenzéki frakció felépítésével.

Szerinte a kongresszus lezárultával a párt átalakítása is megtörtént, de még az egész mozgalmi lábat, azt a „kedvesebb, barátságosabb, újra beszélgetésre építő, nem pusztán alá-fölérendeltségi és feladatvégrehajtó szemléletű működést is ki kell alakítani.” Ugyanis,

ha ez sikerül, akkor őszre sokkal hatékonyabb és erőteljesebb politikai programot tud majd képviselni a Fidesz.”

Az új ellenzéki stratégia kulcsát abban látja, hogy:

Ha mindenki a saját helyén kiáll önmagáért és a közösségéért, akkor az egész közösség megerősödik. A Magyar Péter-féle önkény időszakában ez szerintem különösen fontos”

– mutatott rá, hozzátéve: ezen a nyáron biztosan nem lesz politikai uborkaszezon.