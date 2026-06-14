„Fideszes vagyok, és az is maradok” – erős üzenetet küldött Gyurákovics Andrea a tisztújító kongresszuson

Határozott és egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Fidesz tisztújító kongresszusán Gyurákovics Andrea, Ferencváros fideszes politikusa. Beszédének egyik legerősebb részletét Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megosztotta közösségi oldalán egy rövid videóban.

A ferencvárosi politikus arról beszélt, hogy a nehéz időszakokban sem szabad megtagadni azokat az értékeket, amelyekhez az ember egész politikai pályafutása során hű maradt.

Nem vagyok hajlandó másként értékelni, és nem vagyok hajlandó ezekben a nehéz időkben megtagadni azt, hogy fideszes vagyok

– fogalmazott Gyurákovics Andrea. A politikus szerint vannak olyanok, akik önös érdekből vagy személyes sértettségből változást követelnek, ő azonban nem kíván engedni a nyomásnak.

Nem vagyok hajlandó arra sem, hogy akkor, amikor egyesek talán önös érdekből, vagy talán személyes sértettségből azt mondják, hogy akkor most változzunk, nem, én nem vagyok hajlandó megváltozni

– jelentette ki.

Gyurákovics Andrea beszéde végén világossá tette politikai identitását és elkötelezettségét:

„Jobboldali vagyok, fideszes vagyok, és az is maradok.”

A felszólalás nagy tapsot kapott a kongresszus résztvevőitől.