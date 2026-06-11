Polgári engedetlenség indul: nem tűnik el teljesen a Nemzeti Hitvallás

Németh Balázs csütörtökön videóbejegyzésben mutatta meg, hogy a pesti Duna-parton lévő Képviselői Irodaházban meg se várták a hivatalos bejelentést, már le is szedték a falról 2011 óta ott lévő Nemzeti Hitvallásokat.

A megmentett Nemzeti Hitvallás (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A Facebook-kormány kiadta a parancsot, és már végre is hajtották Magyar Péter közösségi oldalán tett utasítását. Hivatalosan csak a déli órákban lezajlott kormányszóvivői tájékoztatón erősítette meg a kormányfő ezen szándékát, de voltak, akik nem vártak addig.

Németh Balázs megmenekített egy bekeretezett példányt a Nemzeti Hitvallásból, amely a Fidesz irodájának a falára kerül. A hitvallás szövege kiemelt helyre kerül, és a kormány értelmetlen intézkedéseivel való szembenállás egyik szimbóluma lehet.

A képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes újra elolvasni a Nemzeti Hitvallás szövegét, mivel

ez gyakorlatilag a most érvényben lévő alaptörvénynek az első fejezete.”

Jó lenne tudni, hogy a fontos mondatok közül melyek azok, amelyek zavarják Magyar Pétert.