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Fidesz

Fidesz: A miniszterelnöknek elment az esze!

7 órája
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Éles hangvételű közleményben reagált a Fidesz Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalására. A párt szerint a miniszterelnök viselkedése súlyos aggodalomra ad okot, és felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a fenyegetőzéssel.
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FideszfenyegetőzésparlamentreakcióközleményMagyar Péter

A Fidesz hétfőn kiadott közleményében élesen bírálta Magyar Péter parlamenti szereplését. A párt szerint a miniszterelnök olyan magatartást tanúsított, amely méltatlan a tisztségéhez, és veszélyes irányba tereli a közéletet. 

Fidesz
A Fidesz élesen bírálta Magyar Péter hétfői parlamenti viselkedését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy a miniszterelnöknek elment az esze”

– állt a közleményben.

Tisztítótűzzel fenyegetőzik Magyar Péter a parlamentben

Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést emleget a Fidesz

A közleményben a Fidesz azt írta, hogy a miniszterelnök „önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető” politikusként viselkedett. A párt szerint a kormány és a mögötte álló parlamenti többség olyan retorikát alkalmaz, amely a történelmi diktatúrák időszakát idézi.

A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához” 

– fogalmazott a Fidesz. A közlemény a párt egyik legerősebb hangvételű reakciója azóta, hogy Magyar Péter miniszterelnökként hivatalba lépett.

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