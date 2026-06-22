Fidesz: A miniszterelnöknek elment az esze!

A Fidesz hétfőn kiadott közleményében élesen bírálta Magyar Péter parlamenti szereplését. A párt szerint a miniszterelnök olyan magatartást tanúsított, amely méltatlan a tisztségéhez, és veszélyes irányba tereli a közéletet.
Az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy a miniszterelnöknek elment az esze”
– állt a közleményben.
Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést emleget a Fidesz
A közleményben a Fidesz azt írta, hogy a miniszterelnök „önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető” politikusként viselkedett. A párt szerint a kormány és a mögötte álló parlamenti többség olyan retorikát alkalmaz, amely a történelmi diktatúrák időszakát idézi.
A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához”
– fogalmazott a Fidesz. A közlemény a párt egyik legerősebb hangvételű reakciója azóta, hogy Magyar Péter miniszterelnökként hivatalba lépett.