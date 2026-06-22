Fidesz: A miniszterelnöknek elment az esze!

Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést emleget a Fidesz

A közleményben a Fidesz azt írta, hogy a miniszterelnök „önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető” politikusként viselkedett. A párt szerint a kormány és a mögötte álló parlamenti többség olyan retorikát alkalmaz, amely a történelmi diktatúrák időszakát idézi.

A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához”

– fogalmazott a Fidesz. A közlemény a párt egyik legerősebb hangvételű reakciója azóta, hogy Magyar Péter miniszterelnökként hivatalba lépett.