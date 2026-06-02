A Fidesz budapesti szervezete új elnökséget választott a fővárosi választmány döntése alapján. A testület élére Szatmáry Kristóf került, aki ezzel átveszi a budapesti szervezet vezetését – írja a hirado.hu.

A korábbi elnök, Szentkirályi Alexandra távozása nem tekinthető váratlannak, mivel korábban jelezte, hogy politikai munkáját a továbbiakban az Országgyűlésben kívánja folytatni.

Az alelnöki pozíciókban is több változás történt: a budapesti szervezetben Renge Zsolt, Szepesfalvy Anna, Gyepes Ádám és Lehoczki Ádám kaptak tisztséget. Az új elnökség már megtartotta első ülését, amelyen a szervezet működéséről és a következő időszak feladatairól egyeztettek.

A változásról Renge Zsolt számolt be a közösségi oldalán. A döntés a párt fővárosi szervezetének belső átalakításaként értelmezhető, amely a budapesti működés irányítását érinti.