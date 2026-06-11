Fidesz: Méltatlanul támadja a kormány a magyar tudomány kiválóságait

Idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi, jobboldali kormány olyan, 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc professzor és más nemzetközi Nobel-díjas tudósok által vezetett Élvonal Alapítvánnyal, amely több mint 1000 milliárd forint – garanciák nélküli – kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára.

A Fidesz szerint méltatlan a Krausz Ferenc nemzetközi Nobel-díjas tudós elleni támadás (Forrás: Képernyőkép)

A Fidesz szerint azonban ez hazugság. „Ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződés kötött 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett.”

Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna

– hangsúlyozták a közleményben.

„Az alapítvány a Nobel-díj várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta. A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.

Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el

– írta az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést.

A Fidesz arra szólítja fel a Tisza Pártot és pártmédiáját, hogy „fejezze be a hazugságokon alapuló, agresszív, a magyar tudomány teljes leigázását célzó méltatlan kampányát és a Facebookon közölt káros döntéseket vizsgálja felül”.