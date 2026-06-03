Fidesz: a Tisza-kormány lépésről lépésre számolja fel hazánk szuverenitását

A szuverenitás védelméről szól a vita

A Fidesz szerint a hivatal megszüntetése különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását egyszerre érik kihívások keletről és nyugatról. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány korábbi lépései – köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és az uniós migrációs paktum végrehajtásának vállalása – már önmagukban is a nemzeti önrendelkezés szűkülését vetítik előre.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás történelmi jelentőségű változást jelentene, mivel a Fidesz értelmezése szerint magyar állampolgárok kerülhetnének külföldi vádhatóság hatáskörébe.

A párt ezért úgy látja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése nem elszigetelt intézkedés, hanem egy szélesebb folyamat része.

Megosztottság a kérdésben

A bejelentés jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. A támogatók szerint a hivatal fontos szerepet tölt be az ország önrendelkezésének védelmében, míg a kritikusok azt kérdezik, milyen konkrét eredményeket ért el fennállása alatt. A vita így várhatóan a következő hetekben is napirenden marad.