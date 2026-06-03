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Fidesz

Fidesz: a Tisza-kormány lépésről lépésre számolja fel hazánk szuverenitását

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Élesen bírálta a Fidesz a Tisza-kormány döntését, amelynek nyomán megszűnhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A korábbi kormánypárt szerint a lépés egy újabb állomása annak a folyamatnak, amely Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának fokozatos feladásához vezet.
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FideszSzuverenitásvédelmi HivatalFidesz-frakcióEurópai ÜgyészségtiltakozásTisza-kormány

A Fidesz-frakció közleményben fejezte ki tiltakozását a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása ellen. 

Fidesz
Élesen bírálta a Fidesz a Tisza-kormány döntését, amelynek nyomán megszűnhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. (Forrás: Wikipédia)

A Tisza-kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását”

– jelentette ki a frkció, hozzátéve: , a kormány olyan döntéseket hoz, amelyek hosszú távon csökkenthetik az ország önálló mozgásterét.

Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet

A szuverenitás védelméről szól a vita

A Fidesz szerint a hivatal megszüntetése különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását egyszerre érik kihívások keletről és nyugatról. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány korábbi lépései – köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és az uniós migrációs paktum végrehajtásának vállalása – már önmagukban is a nemzeti önrendelkezés szűkülését vetítik előre.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás történelmi jelentőségű változást jelentene, mivel a Fidesz értelmezése szerint magyar állampolgárok kerülhetnének külföldi vádhatóság hatáskörébe.

 A párt ezért úgy látja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése nem elszigetelt intézkedés, hanem egy szélesebb folyamat része.

Megosztottság a kérdésben

A bejelentés jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. A támogatók szerint a hivatal fontos szerepet tölt be az ország önrendelkezésének védelmében, míg a kritikusok azt kérdezik, milyen konkrét eredményeket ért el fennállása alatt. A vita így várhatóan a következő hetekben is napirenden marad.

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