Navracsics Tibor megszólalt: ettől függ a Fidesz megmaradása

A Fidesz tisztújító kongresszusa után Navracsics Tibor részletes értékelést adott a párt helyzetéről és jövőjéről. A politikus nemcsak részt vett az eseményen, hanem fel is szólalt, majd vasárnap reggel Facebookon osztotta meg gondolatait – számolt be a Mandiner.

Navracsics Tibor szerint kérdések övezik a Fidesz jövőjét a tisztújító kongresszus után (Fotó: Földházi Árpád)

Navracsics Tibor szerint még semmi sem dőlt el a Fidesz jövője kapcsán

A kongresszuson a küldöttek újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökévé, igaz, ezúttal mindössze egyéves mandátummal. Emellett bővített elnökséget és új alapszabályt is elfogadtak a résztvevők, ami a párt szervezeti megújulását is jelzi.

Navracsics Tibor szerint ugyanakkor

nem történt olyan fordulat, ami hosszabb elemzést igényelne, mégis több fontos jelzés kirajzolódott a kongresszuson. Úgy fogalmazott, hogy több tehetséges politikus szólalt fel, és a közösségben jelentős tartalékok vannak.

Külön kiemelte, hogy jó döntésnek tartja Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnökségi tagságát, akik szerinte friss lendületet és új irányokat hozhatnak a párt működésébe. Külön hangsúlyozta Kreicsi Bálint szerepét, akit a helyi közösségekben végzett munkája miatt a polgári Magyarország fontos példájaként említett.

A volt miniszter ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kongresszus nem hozott áttörést. Szerinte a következő egy év döntő kérdése az lesz, hogy az új arcok és hangok valóban teret kapnak-e a párton belül. Ha igen, a Fidesz képes lehet megerősödni és stabilizálni a működését, ha viszont nem, akkor elkerülhetetlenné válhat a komolyabb megújulás.

Navracsics végül úgy fogalmazott: a kérdés még nyitott, és a következő időszak fogja eldönteni, milyen irányt vesz a párt politikai és szervezeti jövője.