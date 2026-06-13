Így érkeztek meg a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára

A választási sokk után először tart erődemonstrációt a Fidesz: az ellenzékbe szoruló egykori kormánypárt ma tisztújító munkakongresszus keretében határozza meg, hogy merre tovább.

Az előzetes sajtóhírek szerint egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki öt parlamenti választáson is győzelemre vezette politikai közösségét, és aki ezúttal is vállalja a patrióta erők irányítását. Ma az is eldől, hogy a volt miniszterelnök mellé kik kerülnek be a tervek szerint felduzzasztott létszámú elnökségbe.

Orbán Viktor a rendezvényt megelőzően egy terjedelmes röpiratot tett közzé a Fidesz oldalán. Ebben a szuverenitás védelmét jelölte meg legfontosabb feladatként a jobboldali közösség számára.

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