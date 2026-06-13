Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiverte a biztosítékot Kaja Kallas kijelentése

Képek

Így érkeztek meg a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára

Fidesz

Így érkeztek meg a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Havasi Bertalan, Nagy János és Tőkés László már a helyszínen van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszOrbán ViktorHavasi BertalankongresszusNagy János

Sorra érkeznek a Fidesz tisztújító munkakongresszusára a párt politikusai és küldöttei. Fotósunk megörökítette ezeket a pillanatokat:

Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Fidesz tisztavató kongresszusa 2026.06.13., Fidesztisztavatókongresszusa20260613.
Galéria: Így érkeztek a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára
1/25
Megkezdődött a Fidesz 32. tisztújító kongresszusa: megérkeztek a küldöttek és a pártvezetés, 2026 június 13-án

A választási sokk után először tart erődemonstrációt a Fidesz: az ellenzékbe szoruló egykori kormánypárt ma tisztújító munkakongresszus keretében határozza meg, hogy merre tovább. 

Az előzetes sajtóhírek szerint egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki öt parlamenti választáson is győzelemre vezette politikai közösségét, és aki ezúttal is vállalja a patrióta erők irányítását. Ma az is eldől, hogy a volt miniszterelnök mellé kik kerülnek be a tervek szerint felduzzasztott létszámú elnökségbe. 

Orbán Viktor a rendezvényt megelőzően egy terjedelmes röpiratot tett közzé a Fidesz oldalán. Ebben a szuverenitás védelmét jelölte meg legfontosabb feladatként a jobboldali közösség számára. 

Az Origo élő, szöveges tudósítását a linkre kattintva tudja olvasni. A HírTV közvetítését pedig itt tudja nyomon követni:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!