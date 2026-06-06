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sándor - palota

Németh Balázs: Tiltakozzunk együtt!

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A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetésen az ellen tiltakoznak, hogy a miniszterelnöki nyomás hatására távozzanak a hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi.
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sándor - palotasulyok tamástiltakozzunk együtt!németh balázsMagyar Péter

„Vasárnap 16:00, Sándor-palota! Tiltakozzunk együtt a Magyar Péter-féle erőszakos hatalomgyakorlás ellen! Jöhet Magyar Péter is tapsolni és szívecskét mutogatni” – írta Facebook oldalán Németh Balázs, a Fidesz képviselője.

 

Amint arról már beszámoltunk, a rendezvényen, amelyet a Sándor-palota előtt fognak megtartani, a szervezők együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán a tüntetésen felszólal Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.

 

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