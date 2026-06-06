Németh Balázs: Tiltakozzunk együtt!

„Vasárnap 16:00, Sándor-palota! Tiltakozzunk együtt a Magyar Péter-féle erőszakos hatalomgyakorlás ellen! Jöhet Magyar Péter is tapsolni és szívecskét mutogatni” – írta Facebook oldalán Németh Balázs, a Fidesz képviselője.

Amint arról már beszámoltunk, a rendezvényen, amelyet a Sándor-palota előtt fognak megtartani, a szervezők együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán a tüntetésen felszólal Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.