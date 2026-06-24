Őrizetbe vették Fonyód korábbi polgármesterét

Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyód korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is értesült a Népszava helyi forrásokból. Információikat a somogyi főügyészség is megerősítette.

Hidvégi József, Fonyód korábbi polgármestere Fotó: Kajetan Jacint / Facebook/Hidvégi József

A fonyódi városüzemeltető cég gyanús kifizetései miatt nyomoznak

A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték.

Az őrizetbe vétel a fonyódi városüzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A kaposvári bíróság a múlt héten harminc napra letartóztatta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét és egyik rokonát a somogyi főügyészség indítványára. A vádhatóság az ügyvezetőt társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg, a társa esetében pedig a pénzmosás gyanúja is felmerült. Ehhez az ügyhöz kapcsolódóan vették most őrizetbe Hidvégit is.

A városüzemeltető cégnél már 2025 nyara óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti.

A gyanús önkormányzati kifizetések összege mintegy 150–300 millió forintra tehető. Az összeg jellemzően zöldterület-gondozásra, strandüzemeltetésre és jogi tanácsadásra folyhatott el.