Forgalomba álltak a Vitézy Dávid segítségkérésére érkezett vasúti kocsik

Forgalomba állt az ÖBB tíz személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban – jelentette be Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a Dunakeszi Járműjavító helyzete miatt a MÁV-járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, ezért a tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság – ismertette.
A miniszter szerint egyértelmű volt, hogy lépni kell ezért segítséget kért és alig néhány hét alatt meg is tudott állapodni a magyar vasúttársaság az osztrák ÖBB-vel. Az osztrák állami vasúttársaság személykocsija a mai napon már forgalomba álltak, a 10 kocsiból a balatoni Kék Hullám InterCityn első osztályú, kerékpárszállításra is alkalmas kocsiként 4 teljesít szolgálatot, míg a Békés InterCityn két első- és két másodosztályú kocsi közlekedik a mai naptól.
Ez a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli
– jelentette ki Vitézy Dávid.
A miniszter elmondta, hogy május végén megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, így 16,4 milliárd euró uniós forrást hozhatnak majd haza, ebből elindulhat 35 új InterCity-motorvonat beszerzése.
Vitézy Dávid a minisztérium korábbi vezetését hatalmi gőggel és arroganciával vádolta meg és azt ígérte, hogy ők majd az utasok érdekei mentén hoznak majd döntéseket. Azt is leszögezte, hogy tárgyalni fognak majd az osztrákokkal, ha az szükséges ahhoz, hogy a MÁV segítség legyen, ne akadály a nyaralásban.
Gondban a Dunakeszi Járműjavító
A miniszter egy másik posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel hétvégi bejárást tartott a járműjavítóban. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem talpra állítása, ugyanis a járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti – vélekedett.
„Miért nincs elég működőképes klimatizált InterCity-kocsi? (...) a járműjavítót a Fidesz-kormány privatizálta, az oroszokhoz és a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozókhoz került, akik először kivettek belőle rengeteg pénzt, majd csődbe vitték, és végül tavaly a cég az oroszokkal való üzletelés nyomán fizetésképtelenné vált” – vádaskodott a miniszter. Majd így folytatta: az IC-kocsik tucatszám állnak a csődbe ment Dunakeszi Járműjavítóban, amit az oroszokkal Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter privatizált, majd épp Habony Árpád és Hernádi Zsolt köreinek kezében vált fizetésképtelenné.
Azért kell most kapkodva bérelt osztrák vasúti kocsikkal járnunk a Balatonra vagy bérelt nyugati hálókocsikkal az Adriára, mert tucatszám Dunakeszin ragadtak a MÁV jobb járművei is, a fizetésképtelen járműjavítóban reménytelenül alkatrészre várva
– fogalmazott Vitézy Dávid.
A brüsszeli szankciók súlyos árát a Dunakeszi Járműjavító sínylette meg
A brüsszeli szankciós politika döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Dunakeszi Járműjavítót működtető vállalat súlyos pénzügyi, majd felszámolási helyzetbe került. A szankciók következményeit ebben az esetben nem elvont gazdasági mutatókban, hanem magyar munkahelyek, beszállítók és a hazai vasúti közlekedés veszélyeztetésében lehetett érzékelni – közölte a Fidesz-frakció.
A Dunakeszi Járműjavító az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság történelmi jelentőségű megrendelésének teljesítésében vett részt. Az eredeti, mintegy egymilliárd euró értékű megállapodás alapján 1300 vasúti személykocsit kellett legyártani: 676 járművet Magyarországon, 624-et pedig Oroszországban. A programot egy magyar-orosz konzorciumra, közös technológiára, beszállítói háttérre és finanszírozási konstrukcióra építették – ismertették.
Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja után az Európai Unió sorozatos szankciókat vezetett be, az orosz befektetések és üzleti kapcsolatok fenntartása pedig egyre nehezebbé vált
– emelték ki. Hozzátették: az orosz partner 2022-ben kiszállt a Dunakeszi Járműjavítóból, miközben a magyar vállalatnak továbbra is teljesítenie kellett a nagyszabású egyiptomi szerződésből rá háruló feladatokat. A gyártásra ezzel párhuzamosan az alapanyagárak megugrása, a beszállítói láncok bizonytalansága és a finanszírozási kapcsolatok beszűkülése is jelentős nyomást helyezett.
A kialakult helyzet pénzügyi következményei súlyosak voltak. A nyilvánosságra került adatok szerint a dunakeszi vállalat saját tőkéje 2024 végére mintegy 5 milliárd forintos negatív értéket mutatott. A társaság körülbelül 16 milliárd forinttal tartozott üzleti partnereinek és további 8 milliárd forinttal kapcsolt vállalkozásoknak, miközben rövid lejáratú kötelezettségei elérték a 38 milliárd forintot. A Dunakeszi Járműjavítót működtető társaság és az exportügyletet szervező vállalat 2022-től összesen mintegy 36 milliárd forintos veszteséget halmozott fel – közölték.
A Fővárosi Törvényszék 2025 októberében elrendelte a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft., valamint a Ganz-Mavag International Kft. felszámolását. A vállalat problémái nemcsak az egyiptomi exportszerződést, hanem a magyar vasút mindennapi működését is veszélyeztették, hiszen Dunakeszin végezték a MÁV számos InterCity- és nemzetközi személykocsijának karbantartását és fővizsgáját – mutattak rá. A MÁV tájékoztatása szerint a 2025. őszi csőd után a dunakeszi karbantartási tevékenység hónapokra ellehetetlenült, ami tovább növelte a vasúti járműhiányt. Ez világosan megmutatta, hogy a Dunakeszi Járműjavító nem egyszerűen egy magánvállalat, hanem a magyar vasúti közlekedés stratégiai jelentőségű ipari háttere.
A magyar kormány ezért a munkahelyek, a gyártási képesség és a MÁV működőképességének megvédése érdekében közbelépett.
Az állam döntése alapján a MÁV-csoport visszavásárolta a dunakeszi járműgyártó és -karbantartó bázist, a reorganizációhoz pedig külön költségvetési forrást biztosítottak. A cél az, hogy újrainduljanak a javítási munkák, folytatódjon a vasúti járműgyártás, a munkahelyek megmaradjanak és Magyarország teljesíteni tudja nemzetközi kötelezettségeit.
A Fidesz-frakció szerint a Dunakeszi Járműjavító esete egyértelmű figyelmeztetés:
az elhibázott brüsszeli szankcióknak valós gazdasági és társadalmi következményei vannak.
Amikor Brüsszel újabb és újabb korlátozásokról dönt, nem számol megfelelően azzal, hogy azok európai vállalatokat, magyar beszállítókat és családok megélhetését is veszélybe sodorhatják.
A Fidesz-frakció támogatja a Dunakeszi Járműjavító megmentését, a munkahelyek megőrzését és a magyar vasúti járműgyártás újjászervezését. „Nem engedhetjük, hogy a brüsszeli szankciós politika árát a magyar dolgozók és a magyar utasok fizessék meg” – jelentették ki.