Forgalomba álltak a Vitézy Dávid segítségkérésére érkezett vasúti kocsik

Forgalomba állt az ÖBB tíz személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban – jelentette be Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a Dunakeszi Járműjavító helyzete miatt a MÁV-járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, ezért a tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság – ismertette.

Forgalomba álltak az ÖBB-től érkezett vasúti kocsik Fotó: Mirkó István

A miniszter szerint egyértelmű volt, hogy lépni kell ezért segítséget kért és alig néhány hét alatt meg is tudott állapodni a magyar vasúttársaság az osztrák ÖBB-vel. Az osztrák állami vasúttársaság személykocsija a mai napon már forgalomba álltak, a 10 kocsiból a balatoni Kék Hullám InterCityn első osztályú, kerékpárszállításra is alkalmas kocsiként 4 teljesít szolgálatot, míg a Békés InterCityn két első- és két másodosztályú kocsi közlekedik a mai naptól.

Ez a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli

– jelentette ki Vitézy Dávid.

A miniszter elmondta, hogy május végén megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, így 16,4 milliárd euró uniós forrást hozhatnak majd haza, ebből elindulhat 35 új InterCity-motorvonat beszerzése.

Vitézy Dávid a minisztérium korábbi vezetését hatalmi gőggel és arroganciával vádolta meg és azt ígérte, hogy ők majd az utasok érdekei mentén hoznak majd döntéseket. Azt is leszögezte, hogy tárgyalni fognak majd az osztrákokkal, ha az szükséges ahhoz, hogy a MÁV segítség legyen, ne akadály a nyaralásban.

Gondban a Dunakeszi Járműjavító

A miniszter egy másik posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel hétvégi bejárást tartott a járműjavítóban. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem talpra állítása, ugyanis a járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti – vélekedett.

„Miért nincs elég működőképes klimatizált InterCity-kocsi? (...) a járműjavítót a Fidesz-kormány privatizálta, az oroszokhoz és a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozókhoz került, akik először kivettek belőle rengeteg pénzt, majd csődbe vitték, és végül tavaly a cég az oroszokkal való üzletelés nyomán fizetésképtelenné vált” – vádaskodott a miniszter. Majd így folytatta: az IC-kocsik tucatszám állnak a csődbe ment Dunakeszi Járműjavítóban, amit az oroszokkal Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter privatizált, majd épp Habony Árpád és Hernádi Zsolt köreinek kezében vált fizetésképtelenné.

Azért kell most kapkodva bérelt osztrák vasúti kocsikkal járnunk a Balatonra vagy bérelt nyugati hálókocsikkal az Adriára, mert tucatszám Dunakeszin ragadtak a MÁV jobb járművei is, a fizetésképtelen járműjavítóban reménytelenül alkatrészre várva

– fogalmazott Vitézy Dávid.